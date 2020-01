“Cuidado, los mercados no te dan más plata y nos vamos a la m...”

“Siempre les decía a todos, cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda”, expresó ayer el ex presidente Mauricio Macri, que rompió el silencio sobre aspectos de su gestión tras una reunión que sostuvo en Villa la Angostura, Neuquén, con dirigentes del PRO de esa provincia.

Fue su primera aparición pública -o al menos la primera en tener difusión- desde que dejó la presidencia, el 10 de diciembre último. Hasta ayer, Macri solo había tuiteado en Nochebuena y para Fin de Año y publicó fotos de él y su esposa, para mostrar sus vacaciones en el country Cumelén, de esa localidad neuquina.

“Ser Presidente fue un honor, algo único, y al mismo tiempo una carga gigantesca”, evaluó el líder del PRO, quien luego hizo catarsis y hasta expuso algunas de las internas en la coalición de gobierno Cambiemos, que integran además la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica y que le permitió llegar al poder en 2015.

Sentado en una de las sillas que se dispusieron para formar un círculo, Macri agregó que por “el sentido de responsabilidad” con el que lo educaron sintió que tenía “sobre su cabeza” a los 44 millones de argentinos.

“Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas”, manifestó.

Luego recordó que uno de los conflictos internos fue cuando se trató de “corregir” los montos de la Asignación Familiar para los beneficiarios de la región de la Patagonia, para que “sea lo mismo en la Patagonia que en La Matanza”.

“No sobreviví ni al radicalismo. El radicalismo mandó un proyecto al Congreso para decir que por ley no se podía tocar eso”, amplió.

Macri agregó que tampoco sirvieron los planteos que hacía puertas adentro durante su Gobierno para alertar sobre el endeudamiento excesivo. “Yo siempre les decía a todos ‘cuidado que yo conozco los mercados, que un día no te dan más plata y nos vamos a ir a la mierda’”, recordó y lamentó que como respuesta “ellos -¿el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y su equipo? me decían, seguí”.

“No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla”, sentenció.