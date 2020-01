Ortigoza con los tapones de punta: acusó de "mala persona" a un DT y salieron a responderle

El entrenador de Rosario Central, Diego Cocca, respondió hoy las acusaciones de su ex dirigido Néstor Ortigoza, quien lo acusó de "mala persona" y negó que su equipo haya ido a menos en un partido de la edición pasada de la Superliga.

"Ortigoza tiene jerarquía, es un jugador importante, pero confunde lo de mala persona porque lo puse poco. Yo hablé con él en un vestuario, no fui por atrás, pero decidió ventilarlo. No tiene fundamentos para decir que soy una mala persona", manifestó Cocca en diálogo con TyC Sports.

"Está perjudicando mi imagen sin argumentos. Le expliqué en su momento porqué estaba yendo al banco. Jamás le faltamos el respeto, pero no me daba lo que necesitaba. Yo era el entrenador y tenía que acatar; no me conoce y yo tampoco lo conozco", indicó el ex DT de Racing Club.

El ex volante del seleccionado paraguayo de fútbol también deslizó en una entrevista con Clarín que un dirigente le solicitó "ir para atrás" cuando Rosario Central recibió a Independiente en la última fecha de la Superliga 2019 en la derrota 2-1 con un gol de tiro penal del propio Ortigoza.

"Imagino que debe tener pruebas. Jamás estaría en un club donde se diga que hay que ir para atrás. Nosotros siempre salimos a buscar los tres puntos, no lo concibo de otra manera y ningún dirigente me dijo nada, si a él le pasó, que lo fundamente", apuntó Cocca.