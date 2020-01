VIDEO: Gasalla maltrató a dos movileras a la salida del teatro

Antonio Gasalla quedó en las últimas horas en el ojo de la tormenta por la forma en que trató a dos periodistas.

Todo sucedió el jueves a la noche, a la salida del teatro en Mar del Plata, en donde encabeza un espectáculo.

Al ser consultado por su ausencia en un evento, el humorista lanzó dos frases insultantes contra las trabajadoras de prensa.

“¿Periodista de dónde sos? ¿Qué me querés preguntar? ¿De qué trabajo?”, ironizó Gasalla, y la periodista explicó su pregunta: “Quiero saber por qué se ausentó en la foto general”. Sorpresivamente, el creador de desopilantes criaturas como La Abuela o La empleada pública, estalló: “¿Por qué no te vas a la mier...? Esto (por el micrófono) bajalo. ¿Adónde? ¿De qué me espanté hoy? ¿De qué hablás?”.

En ese momento, Maite Peñoñori, movilera de “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece) se metió para ayudar a su colega. “Antonio, no fuiste a la foto del Espacio Clarín”. Y Gasalla siguió, visiblemente molesto: “¿A la foto quién? Es que yo vengo a hacer teatro, no trabajo para que me saquen foto los diarios”.

Cuando el humorista se dirigía al auto que lo esperaba para irse del teatro, la movilera del programa de Ángel de Brito lo siguió: “Fuiste a la foto en el Torreón del Monje el otro día”. Y Gasalla volvió a explotar: “Esa es la fiesta de inicio de la temporada. No es publicidad de un canal. Lavate el cu...”.