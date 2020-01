VIDEO: Gisela Berger, la ex pareja de Scioli, estalló contra un periodista en Punta del Este

Un tenso momento protagonizó en las últimas horas Gisela Berger, ex pareja de Daniel Scioli con quien tiene una hija, en el aeropuerto de Punta del Este cuando un periodista que la intentó entrevistar.

La modelo, quien tras su distanciamiento del ex gobernador bonaerense se alejó de los medios, “amenazó” al trabajador de prensa que la quiso fotografiar y armó un revuelo en el aeropuerto de la ciudad uruguaya

En el ciclo “Farándula Show” registraron con sus cámaras el arribo de la modelo al aeropuerto y luego mostraron el testimonio de una periodista de “El Social Tv” -un programa de moda- que intentó hacerle unas fotos a la rubia con un desenlace muy poco amigable.

“Nosotros cubrimos siempre la temporada de Punta del Este y lo que queremos mostrar son los outfits, los looks nuevos, todo lo que se viene, las modelos e influencers. Y estamos en el aeropuertos esperando que llegue alguna famosa. En este caso vi a una chica muy mona, con mucha onda, y quería sacarle una foto”, fue como inició su relato Mariana, la periodista que, en un primer momento, no había registrado que esa mujer era la cordobesa Gisela Berger.

“Cuando le voy a preguntar, ella me agarra la mano y me pregunta: ‘¿Para qué es?’. Cuando le dije que era para El Social TV, un programa de moda, me dijo: ‘Esto no se va a publicar, no quiero nada con ningún medio argentino’”, sostuvo la cronista, que estaba indignada por el trato recibido.