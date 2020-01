Preocupa la ola de robos en un amplio sector de Gorina

Casas particulares, autos estacionados, comercios y obras en construcción: cualquier locación resulta apetecible para el grupo de delincuentes que tiene en vilo a un sector de Gorina comprendido por varias manzanas, y cuyos moradores se juntaron ayer por la tarde en la esquina de 133 y 490 con el objetivo de que “esta situación caótica sea de público conocimiento” ante “los oídos sordos de las autoridades”.

Los primeros robos eran cometidos en horario nocturno. Con el tiempo, los ladrones se animaron a más y ahora se los ve “en cualquier momento del día”, dijeron los vecinos.

Apremiados por la cantidad de hechos, “más de 20 en los últimos dos meses” conforme afirmaron en diálogo con este diario, la semana entrante harán entrega de una nota a los responsables de la Comuna y del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Al encuentro acudieron cerca de 30 personas, “muchas menos de los que están afectadas por esta situación”, explicó Fernando, uno de los asistentes. El área que más padeció la inseguridad está delimitada por las calles 133 a 136 y de 492 a 489. En esa zona se registraron al menos cinco robos durante la madrugada del 24 de diciembre.

Juan Cruz (22) vive en 137 y 490. Es uno de los vecinos a los que, mientras brindaba por la Navidad con su familia, desconocidos le entraron en la casa. Según le explicó a EL DIA, los sujetos entraron por la propiedad lindera -en la que también hicieron de las suyas- y se metieron en su inmueble tras “romper el alambrado y arrancar una ventana de doble vidrio entera”.

Una vez dentro se hicieron de un televisor, un monto sin especificar de dinero en efectivo y un whisky. El joven desconoce si permanecieron mucho tiempo en su hogar, pero sospecha que sí lo hicieron en el del vecino. “Pareciera que se fueron apurados, porque me dejaron algunas cosas de valor”, sostuvo.

En el caso de Evangelina, la bronca generada por lo que sucedió después del atraco es mayor que la del hecho en sí. “Tenemos alarma, perros, cámaras de seguridad, pero de todos modos nos robaron”, se quejó. Al igual que Juan Cruz, ella estaba ausente y los intrusos lograron acceder a la finca de 490 y 134 luego de vulnerar un alambrado.

Según consta en el registro de las filmaciones, todo ocurrió a las 23.50. Y, por cómo se manejaron los asaltantes, creen que se trató de un golpe planificado. “Primero usaron un soplete para quemar el blíndex y poder romperlo”, detalló Evangelina. Superado ese primer obstáculo se dedicaron a la alarma, que destruyeron por completo.

La víctima manifestó que “estaban muy preparados. La alarma es perimetral y para desactivarla fueron derecho a la central, sabían dónde está ubicada”. Sin embargo, no pudieron evitar que sonara unos segundos, alertando a la empresa que provee el servicio.

El tercer paso fue neutralizar las cámaras. En ese instante, Evangelina -que chequeaba por el celular a su perro- alcanzó a observar a un individuo encapuchado que giró el aparato para que tomase una pared. “Enseguida llamé a la Policía y doce y cuarto de la medianoche ya estaba ahí”, aseveró. Para su sorpresa, los móviles no habían llegado. “Los tuvimos que ir a buscar a la dependencia porque nos dijeron que no tenían auto, y nosotros no queríamos entrar por miedo a que todavía estuvieran dentro”, refirió.

En pocos minutos, los delincuentes sustrajeron “plata, perfumes, parlantes y otras pertenencias”, señaló la mujer.

“UN MONTÓN DE ROBOS JUNTOS”

“Rateros hubo siempre, ahora es una situación más compleja de robos constantes y a toda hora”, expuso Marcial, dueño de una veterinaria de la zona. Por otra parte, indicó que “la falta de patrullajes y de luminarias en la 490, de 131 a 138, les da facilidades a los chorros”.

En tanto, Fernando contó que “ya le presentamos una nota en conjunto hace una semana a la Comisaría y estamos esperando alguna medida. Tardan mucho en llegar cuando se denuncia un robo”.

Por último, destacaron que “nunca había pasado lo que está pasando ahora. Son hechos muy seguidos, estamos muy preocupados y asustados, tenemos miedo de salir en auto y hasta de irnos de vacaciones y dejar nuestros hogares vacíos”.