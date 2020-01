Kicillof en Brandsen: "La deuda que venimos a saldar es con los bonaerenses"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dijo hoy que "la principal deuda" que enfrenta la Provincia "es con los y las bonaerenses" y que esa será "la primera a saldar" por su gobierno.

Las declaraciones fueron formuladas este mediodía en un acto en Brandsen y a menos de 24 horas de una instancia clave en el proceso de negociación que enfrenta la Provincia con los acreedores externos, que mañana al mediodía deberán dar a conocer si aceptan o no la propuesta presentada por Buenos Aires para postergar el pago de un vencimiento de capital del bono BP21 por 250 millones de dólares.

Kicillof presentó en ese distrito la obra de refacción del Centro de Atención Primaria Las Mandarinas, junto al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan, y el intendente local, el radical Daniel Cappelletti.

"La importancia de la salud debe plasmarse en hechos, no estamos hablando de un servicio del Estado, estamos hablando de un derecho. Si no se convierte en una realidad, la política no está cumpliendo su obligación", subrayó Kicillof y agregó: "Nuestra deuda principal como gobierno es con los y las bonaerenses, y esa es la primera que venimos a saldar".

"Hace falta más presencia del Estado provincial, que coordine y ayude a todas las intendencias", porque "la salud no pide ficha de afiliación política ni carnet electoral, afecta a todos", y agregó: "Necesitamos de todos los actores sociales porque la situación económica que tenemos es de emergencia". "Nos debemos al pueblo de la provincia de Buenos Aires" y "cuando los recursos son escasos tenemos que duplicar y triplicar esfuerzos, esa es la responsabilidad de la dirigencia política", enfatizó el Gobernador.

Además, Kicillof destacó la donación de los terrenos por parte del ex boxeador Juan Martín "Látigo" Coggi quien como vecino de Brandsen contribuyó para que estas obras sean posibles.

El intendente radical Cappelletti, por su parte, destacó la importancia de fortalecer la atención primaria de la salud. Asimismo, agradeció la presencia de representantes de diferentes espacios políticos porque "la sociedad requiere que los políticos demos el ejemplo de trabajo conjunto frente a las grandes cuestiones".