VIDEOS.- Los rugbiers forcejeando con los patovicas y el momento que intentan reanimar a Fernando

Nuevo video de los rugbiers en el boliche, antes de asesinar a #fernandobaezsosa pic.twitter.com/G8kFKwYXPR — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 30, 2020

A través de las redes sociales, Ángel de Brito compartió una nueva filmación que mostraría el momento en que se desencadena el conflicto entre los rugbiers y Fernando Báez Sosa en el boliche LeBrique de Villa Gesell.

En la grabación se puede ver el momento en que personal de seguridad retira a los agresores de la pista de baile. Quien es aprehendido por ellos parece ser Máximo Thomsen, principal acusado de la

muerte del joven de 19 años.

Según se pudo comprobar, este video ya está en posesión de la Justicia y sirvió como prueba durante las pesquisas. Actualmente los detenidos se encuentran en el penal de Dolores, donde permanecerán hasta que se pueda llegar a un veredicto. Recientemente, Marcos Acevedo, testigo conocido bajo el alias de “T”, pudo declarar en la causa ya que él se encontraba en la cuadra de enfrente cuando se produce la golpiza que acabó con la vida de Fernando.

Acevedo asegura que cuando los rugbiers fueron echados del establecimiento “se pusieron a discutir con los patovicas para ingresar nuevamente”. “Al no poder hacerlo, escucho que dicen ‘hay que ir a c***lo a palos’”, añadió.

“En ese momento cruzaron la calle corriendo y cuando miro a mi izquierda, veo que se dirigen directamente a ese chico, a Fernando. Después, lo conocido por todo el mundo y lo que se vio en los videos”, indicó. Sobre el estado de la víctima, detalló que pudo comprender que la situación era seria porque sus brazos no respondían: “No lograba defenderse ni taparse la cara”.

A las imágenes del momento en que Máximo Thomsen -principal acusado del hecho- fue sacado por fuerza del boliche Le Brique, se suma ahora un nuevo video en el que se pueden observar el instante en que un grupo de personas trata de reanimar a la víctima, segundos después de recibir la brutal paliza.

Las imágenes duran pocos segundos. Allí se puede ver parte del cuerpo de Fernando tirado en el piso, agonizante, y rodeado de al menos cuatro personas. Una de ellas, un joven de jean y remera negra le practica maniobras de RCP pero la víctima no reacciona. Tiempo después, Báez Sosa moriría en el hospital, producto de la fuerte agresión.

"Cuando yo llegué y vi toda la gente al rededor analicé la situación. Me quedé un minuto viendo si reaccionaba o si alguien hacía algo porque ya había alguien más. Sobre todo si se necesitaba el RCP yo iba a ir", dijo la testigo Virginia, una turista que estuvo en los últimos segundos de vida al lado de Fernando Báez Sosa, la fatídica noche en la que 10 rugbiers lo mataron a golpes a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell.

Y siguió: "Cuando el chico que estaba con él dijo que necesitaba RCP.. no lo pensé y fui a hacerlo. En el llamado al 911 una mujer ya decía: 'No respira, no respira'. Yo le sentía pulsaciones muy bajas".

"Yo pensaba que solo estaba inconsciente porque no vi la situación. No sabía la condición en la que estaba y fui ayudarlo", dijo la valiente ciudadana y agregó: "Estaba concentrada en calcular la fuerza porque era grande. Hay otro testimonio que dice que cuando yo le estoy haciendo RCP, los rugbiers comienzan a irse".