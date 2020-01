¡Atención Pinamar! Esta tarde, playas sin guardavidas por un paro en reclamo de paritarias

La Asociación de Guardavidas de Pinamar (AGP) informó hoy que esta tarde a partir de las 14 se llevará a cabo un cese del servicio de playa en el distrito bonaerense de Pinamar en protesta por la negativa de los balnearios al pedido de recomposición de los salarios, cuya ultima paritaria fue en 2018.



Desde la entidad gremial denunciaron que la cámara que representa a los balnearios privados no tiene intención "de querer recomponer salarios" y afirmaron que "se sigue incumpliendo con el servicio mínimo de guardavidas que exige la ley".



"Lamentablemente llegamos a este punto, porque no quieren sentarse con nosotros para recomponer nuestros salarios que están con una paritaria arreglada en diciembre de 2018", informó a Télam Juan Cornides, referente de la AGP.



"Este paro comienza hoy a las 14 y seguiremos este plan de lucha hasta que se reviertan las situaciones. Advertimos y recomendamos a la población y a los turistas que tengan la precaución de no ingresar al mar, ya que no se prestará el servicio hasta nuevo aviso".



"Las medidas continuarán hasta que logremos retornar las negociaciones y firmar las paritarias. El aumento que pedimos es recomponer salarios de todo 2019, estamos por debajo de la linea de la pobreza", expresó Cornides.



El distrito bonaerense de Pinamar abarca las localidades de Pinamar, Cariló, Valeria del Mar, Ostende y Mar de Ostende.