Quejas por “minicortes” de electricidad que queman aparatos en Tolosa

Desde Tolosa usuarios de Edelap se quejaron por cortes de luz que padecen en la zona. Según indicaron, el miércoles último faltó dos veces el servicio eléctrico, que se interrumpió y volvió de manera intermitente. “No me dieron tiempo a desenchufar los artefactos, de los cuales ya se me quemó un reloj eléctrico. Yo pregunto, ¿qué explicaciones da Edelap sobre estos cortes no programados en Tolosa y, sobre todo, los minicortes?”, fue la inquietud de un vecino.