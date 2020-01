Una mujer murió esta madrugada en el Bingo de La Plata

Una mujer de 73 años murió esta madrugada en el Bingo de La Plata, situado en diagonal 80 y 116, tras sufrir una descompensación, informaron fuentes calificadas.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 horas cuando la mujer se encontraba en la sala de fumadores y por causas que se desconocen sufrió una complicación de salud y quedó tendida en el piso.

Juan Pablo, un vecino que en ese momento estaba en ese sector, aseguró que la mujer se encontraba junto a su hija cuando sufrió el desvanecimiento que posteriormente derivó en su deceso.

El hombre sostuvo que "la hija de la mujer estaba desesperada" y que "durante 40 minutos aproximadamente no paró de gritar de forma desgarradora hasta que se hizo presente una ambulancia".

"Yo estaba a cuatro máquinas de la mujer cuando ella se desvaneció", añadió.

El testigo afirmó que "no puede ser que la ambulancia haya tardado tanto en llegar y que no haya en el Bingo un servicio de atención de emergencias". "Fue un hecho lamentable y desesperante", señaló.

Según trascendió, luego de lo ocurrido ese sector del bingo fue restringido al público.

En el lugar se montó un operativo policial en el cual participaron agentes de la Comisaría 2da. y una ambulancia del SAME.

El fatal episodio procede a otro de similares características ocurrido en el Bingo platense el pasado 3 de octubre, cuando se produjo el fallecimiento de una mujer de 70 años también posterior a una descompensación.

Del mismo modo este hecho fue presenciado por testigos que enfatizaron: "Es una vergüenza que el Bingo no tenga médicos propios. Antes sí los tenía y hasta había enfermeras. Incluso la ambulancia tardó mucho en llegar".

Una mujer señaló por entonces que "el cuerpo estuvo como dos horas tirado en la sala. Pusieron sillas para que no pasáramos y no viésemos el cuerpo. Después cuando se llevaron el cadáver habilitaron esa parte de la sala como si no hubiese pasado nada".