Atraparon a otro sospechoso por el asesinato del jubilado en Barrio Hipódromo

La policía detuvo a un hombre de 30 años, sospechado de haber participado en el asesinato de Jorge Pecchiari (77), el jubilado de Barrio Hipódromo que fue atacado en su casa junto a su esposa en un intento de robo ocurrido el 1 de enero. La aprehensión se dio en el marco de una serie de operativos desarrollados en la zona de 521 y 121, en El Mercadito. Y es la segunda, ya que antes había caído un joven de 24 años.

Personal de la comisaría segunda realizó distintos allanamientos en el lugar y, según confirmaron fuentes judiciales, dio con el sospechoso cuando intentaba ocultarse en el interior de una casa. La maniobra fue seguida por los vecinos del lugar, que alertaron a los uniformados. El hombre, luego, fue trasladado a la mencionada seccional y se dio parte Unidad Funcional de Instrucción N° 3, a cargo de la causa, caratulada “homicidio en ocasión de robo”.

Como se sabe, el terrible episodio se produjo en la casa del jubilado, ubicada en la calle 37 entre 120 y 121, donde delincuentes ingresaron con fines de robo y ejecutaron a Pecchiari con un disparo en el pecho, además de lastimar a su esposa, María Amieva (76). Minutos después, se inició una búsqueda en la zona para tratar de dar con los autores del hecho y fue atrapado el primer sospechoso, a quien, además, le incautaron una moto, similar a la que se utilizó durante el hecho y que fue captada pro cámaras de seguridad.

A hora, la Justicia determinará cuándo le toma declaración indagatoria, a fin de avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La investigación

Los investigadores sospechan que el asesino disparó con una pistola Bersa Thunder, calibre 9 milímetros, que los motochorros le robaron a una mujer policía en inmediaciones de 117 y 530.

En el primer día del año, Pecchiari se despertó temprano. La noche anterior había compartido con la familia la cena de fin de año en su casa del Barrio Hipódromo. El hombre vivía allí desde que tenía 15 años y era bien conocido en la vecindad. Minutos después de haber desayunado, Jorge se levantó para atender a quien había tocado el timbre. Su esposa se encontraba en el patio tendiendo la ropa.

Cuando volvió a ingresar al interior de la vivienda fue por los ruidos que venían desde la puerta de entrada. Allí se dirigió, y la escena que observó fue por completo inesperada.

Con el pie de un joven sobre el pecho, su marido luchaba desde el piso para erguirse.

Los dos delincuentes que intentaban robarles eran conocidos, y en segundos la violenta secuencia se transformó en un cruento asesinato. “La macana ya está hecha y él no vuelve a vivir”, dijo la mujer a las pocas horas del crimen, en un la tarde en un breve contacto con los medios en su casa de 37 entre 120 y 121.

Se presume que los sospechosos de matar a Pecchiari habían recorrido un amplio sector de la Ciudad. En ese prolongado itinerario cometieron “por lo menos” un delito, que sería determinante para lo que ocurrió luego.

“Venían de una noche larga”, aseguraron los investigadores. En ese raid asaltaron a una oficial de policía y le quitaron la pistola Bersa 9 mm que luego utilizarían para matar al jubilado.

Amieva y su hija María Inés relataron cómo fue el hecho. Los delincuentes tocaron timbre a las 9.,15. Jorge salió a atenderlos. En general, la pareja “era precavida” y no abría la puerta a extraños.

Sin embargo, quienes esperaban del otro lado ya habían estado en otras ocasiones. “Mi papá los conocía, en al menos una oportunidad les había entregado cartones y otros elementos”, detalló la hija del jubilado.

El dueño de casa no sospechó nada malo. Abrió la hoja de par en par y no tuvo tiempo de invitarlos a pasar: el primero de los intrusos lo empujó hacia adentro y enseguida se metió su cómplice. Uno de ellos iba armado, aunque se presume que Pecchiari no advirtió la pistola en un primer momento. En ese lapso debe haber pensado en su mujer, que estaba en el fondo, y forcejeó con el asaltante, que pudo zafarse y escapó. “Cuando se iban, uno se dio vuelta y le disparó a Jorge en el pecho, que todavía estaba en el piso”, recordó la mujer del jubilado asesinado.