Cada vez más especies bajo el dramático riesgo de extinción

Es una tendencia tan negativa como progresiva. Pero real. Cada vez son más las especies en peligro de extinción en nuestro país y en el mundo entero. Aquí, desde hace tiempo se viene hablando de los peligros de desaparición del yaguareté, el monumento natural argentino. Pero ahora también de otras especies que antaño, por su fertilidad, se las consideraba seguras, como el conejo.

Y es que recientemente el conejo fue catalogado como una especie en peligro de extinción por primera vez por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). De acuerdo con los datos de esta entidad, el conejo cosechó un descenso cercano al 70 por ciento en los últimos años, y la principal causa que destaca la organización son las enfermedades, como la mixomatosis o la enfermedad hemorrágico vírica desde finales de los años 80, con altísimas mortalidades que llegan a alcanzar el 90 por ciento.

Lo mismo podía pensarse de los Koalas, uno de los símbolos nacionales de Australia. Pero también ellos corren peligro, y hasta fueron declarados “funcionalmente extintos”, un término que se refiere a una especie que ya no juega un papel en un ecosistema o que está en vías de extinción. No obstante este marsupial todavía no está extinto y muchos científicos advierten que exagerar sobre su posible desaparición puede lastimar los esfuerzos de conservación.

Otro animal emblemático amenazado es el tigre. Tres de sus subespecies ya se extinguieron y el futuro del tigre sigue siendo incierto. Hay menos de 3 mil individuos maduros repartidos por toda Asia, y se estima que en los últimos 100 años el 97% de la población global se perdió por culpa de la caza y la reducción de su hábitat natural.

Otro caso sorprendente es el del chimpancé, uno de los primates más parecido a los humanos, aunque sin embargo eso no los salva del peligro de extinción. Habitan principalmente en el África Central, donde si bien la deforestación ha avanzado más lentamente que en otras áreas, igualmente las tres cuartas partes de su población se han perdido en los últimos 100 años debido principalmente a la cacería.

Pero no son estas las únicas especies del mundo animal ni vegetal en peligro. La Tierra superó por primera vez en el año que acaba de finalizar la barrera de las 100.000 especies de animales y plantas declaradas bajo amenaza de extinción, de acuerdo con la última evaluación publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Este listado se basa en un sistema objetivo para valorar los riesgos de extinción de una especie, establece las medidas de conservación que se deben tomar y cataloga las especies en alguna de las siguientes categorías, de mayor a menor grado de riesgo: ‘extinta’, ‘extinta en estado silvestre’, ‘en peligro crítico’, ‘en peligro’, ‘vulnerable’, ‘casi amenazada’ y ‘preocupación menor’.

En total, la Lista Roja incluye a 105.732 especies amenazadas, de las cuales 28.338 están en peligro de extinción.

En cuanto al mundo marino, las comúnmente conocidas como “rayas rinoceronte” son los peces más amenazados del mundo, con 15 de sus 16 especies en peligro crítico de extinción.

Con respecto a las causas por las que esta dramática situación continúa avanzando en todo el mundo, los científicos las atribuyen a un conjunto de situaciones, algunas de ellas particulares para cada especie, aunque entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats; el cambio climático; la caza y tráfico ilegal; y la introducción de especies exóticas.