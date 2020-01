Entran por la ventana a una carnicería y se roban hasta los huevos

Al menos dos delincuentes robaron esta madrugada en una carnicería de Abasto y uno de ellos quedó captado por la cámara de seguridad instalada en el interior del comercio.

Precisamente el dispositivo muestra la secuencia completa de cuando uno de los malvivientes rompe una ventana para ingresar al local.

Una vez adentro, comienza a buscar cosas que le resulten interesantes y lo primero que le pasa a su cómplice es una balanza. Luego será el turno de la caja con dinero y posteriormente mercadería que se ve como saca de un freezer.

Lo más llamativo es cuando se dirige hacia el mostrador de la carnicería y agarra una pila de maples de huevos y los lleva hacia la ventana por donde iba sacando cada una de las cosas que robaba. En ese momento desconecta la cámara de seguridad que había captado todos sus movimientos. Lo que no se sabe es si lo hace en ese instante porque antes no se había dado cuenta o porque no le importó quedar registrado en pleno robo.