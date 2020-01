Según una tía, el joven investigado por el triple crimen quería atacar a "machetazos" a su padrastro

Una tía materna de E.S., el adolescente de 17 años investigado por el triple crimen de Melchor Romero, sostuvo en una entrevista que el chico le había manifestado sus deseos de atacar a "machetazos" a su padrastro, Raúl Bravo.

En diálogo con un canal de noticias, la mujer sostuvo que el joven también le había confesado que debajo de su cama guardaba el arma con la que pretendía llevar a cabo su plan.

Rosalía, hermana de Graciela Holsbak (54), asesinada el 1 de enero pasado junto a su pareja Raúl Bravo (58) y su nieta Alma (5) en una casa de la localidad platense de Melchor Romero.

"Es un chico muy sumiso, de bajo perfil, que no tiene muchos amigos. Conmigo fue servicial. No sé qué pudo haberle pasado", indicó la mujer que al mismo tiempo sostuvo "No sé sí fue Ezequiel y sí fue mi sobrino no sé si él lo hizo solo porque no pudo haber atacado a su madre y menos a su sobrina".

Sostuvo que "la relación con mi hermana era de madre e hijo y con Raúl era media tirante la situación porque después de que Raúl volvió a la casa, porque tenía una denuncia por violencia de género, todo era muy chocante".

Manifestó al mismo tiempo que "Yo no puedo creer que Ezequiel haya atacado mi hermana Graciela y a Alma. No me cabe en la cabeza que haya hecho algo así".

Detalló que "por lo que tengo entendido, por lo que me dijo mi hermana Graciela una vez, Ezequiel tenía un cuchillo. Mi hermana Graciela me dijo que una vez ella quería ir a la habitación y Ezequiel la empujó a mi hermana y no la dejó entrar en la pieza".

Destacó que "mi hermana me dijo 'mira yo quise ir a limpiarle la pieza y Ezequiel no me dejó, me dio un empujón'. Me acuerdo que por ese episodio Raúl se enojó mucho con mi hermana. Mi hermana Graciela me dijo que sí que él tenía un machete debajo de la cama".

Rosalía recordó que en una ocasión ella fue a la casa de Graciela porque iba a "salir" con ella y Raúl y que su hermana le dejó al adolescente la "comida en el horno".

En esas circunstancias, la pareja de su hermana le comentó "¿viste que es un nene de mamá?", tras lo cual, su sobrino salió de su habitación y la saludó.

Y en ese momento el chico le dijo a su tía: "Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos".

En ese sentido, Rosalía detalló que su hermana le contó que el adolescente "tenía un machete debajo de su cama y que no dejaba a nadie entrar a su habitación".

"Mi hermana siempre me decía que él era muy cerrado, que estaba todo el tiempo con los auriculares puestos", añadió la mujer.