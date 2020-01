Triple crimen: un familiar sostuvo que la pareja solía separarse por "culpa de un hijo" de la mujer

Martín Bravo, el hijo de Raúl una de las víctimas fatales del triple crimen de Melchor Romero, se refirió en las últimas horas al caso que el pasado 1 de enero conmocionó a la Región.

En diálogo con un canal de noticias, Bravo indicó que en las conversaciones que mantuvo con su padre, éste le confesó que siempre que se había separado de su pareja, Graciela Holsbak, había sido "por culpa"de uno de los hijos de la mujer.

Indicó además que su padre y el adolescente, solían darse algunas discusiones en la que el joven que fue encontrado ayer cerca de Samborombón le hacía reproches, advertencias y hasta lo obligaba a abandonar la casa que compartía con su madre.

"Mi padre cuando ha hablado conmigo me ha comentado que siempre que se ha separado de Graciela había sido por culpa de uno de los hijos. Supongo que será el chico éste, del que estamos hablando. Me decía que siempre lo terminaba echando y que él no era nadie para vivir en esa casa que no era el padre y que no iba a ocupar ese lugar" indicó el hijo.

"Creo que era él porque se lleva muy bien con las hijas de Graciela", remarcó el joven que al mismo tiempo descartó que hubiese habido alguna situación violenta entre ellos. "Nunca me contó nada sobre un problema físico o alguna situación violenta" explicó.

Al ser consultado por la implicación del joven en los hechos, Martín Bravo no dudó en señalar que "no sabría decirte la responsabilidad de él hasta que dé su testimonio. Yo sé y siento que es clave para que el caso se esclarezca. Yo sé que algo debe saber por algo también estuvo en esa escena".

Añadió al respecto que "supongo que estuvo en la escena porque después lo vieron una fiesta en Melchor Romero. Después no apareció en la casa. Es todo muy extraño. Si él, como dicen, se manejaba con el celular de la mamá y se fue a algún lado y quiso contactarse con alguien y usaba el celular de la mamá tendría que haber vuelto a su hogar"

Sobre su trató con el joven manifestó que "yo no lo conocía". En tanto, al referirse a su relación con la pareja de su padre, indicó que "no tenía trato con Graciela ni con la familia de Graciela. A Graciela la vi dos veces y lo único que hice fue decirle 'hola' y 'hasta luego'. A mi Graciela nunca me cayó bien pero no por algo que me haya dicho o me haya hecho sino porque cuando ves una persona o te cae bien o te cae mal. Ellos estaban juntos aproximadamente hace cinco o seis años".

Sobre cómo se enteró del asesinato, precisó que "estaba trabajando y un compañero me avisó, me dio el pésame. Me enteré así no lo podía creer. Empecé a fijarme en las noticias. Después me llamó mi tía. Luego me fui a la comisaría interiorizarme de lo que había pasado" dijo el joven.