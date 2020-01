El agua sale a cuentagotas en diferentes barrios y las quejas brotan por doquier

El verano está resultando un suplicio para miles de vecinos que tienen problemas con la presión del agua. El problema afecta distintos puntos de la Ciudad como Gonnet, Tolosa y barrio Aeropuerto.

En algunos hogares el servicio se ofrece a cuentagotas, pero por momentos las canillas quedan directamente secas.

En un amplio sector de Gonnet el servicio es escaso desde hace días y los vecinos remarcaron que están ante un problema que arrastra mucho tiempo y parece no tener solución.

María Malcun, una vecina de la localidad, se encargó de tomar nota de la situación de sus vecinos que es igual a la suya.

Según dijo, en las últimas horas estuvieron sin suministro de agua y una vez que el servicio retornó, de las canillas sólo salía líquido a cuentagotas.

Por esa razón entre el lunes último y ayer describieron la situación como un “calvario”, dijeron que prácticamente no pueden contar con el servicio para realizar las tareas de la casa, como tampoco para beber ni cocinar.

Las zonas afectadas son 15 bis y 494; 495, entre 17 y 18; 493 y 17; 495 y Camino Belgrano; 495 y 16 y 18 y 495.

A raíz de ese cuadro dijo que “la situación con el agua es desastrosa” y lamentó que “venimos afrontando este panorama desde hace mucho tiempo”.

“No damos más, hace calor, el agua es imprescindible y, sin embargo, no podemos contar con el servicio”, sostuvo.

En tanto, Manuel, otro vecino de la zona, advirtió que los tanque de agua de ABSA ubicados en la República de los Niños estaban vacíos, sin una gota, y solicitó por su pronta recarga para que los vecinos puedan contar con suministro.

María Malcun, Vecina de Gonnet

Pero la falta de agua no fue un problema exclusivo de los vecinos de Gonnet, sino que se extendió también a Tolosa, precisamente a la cuadra de 523, entre 6 y 7, donde “no hay una gota de agua desde el 16 de diciembre”, según consignó una usuaria.

“No tengo agua desde aquel día y en estas condiciones es como vivir en el infierno. Compro bidones para tomar aguar; no puedo lavar los platos, compro comida que no necesite plato para no ensuciar; no tengo agua para bañarme ni para el inodoro”, describió la vecina en un intento de graficar este panorama que se le presenta de manera cotidiana.

En torno a el faltante, la mujer aseguró que se extiende a lo largo de toda la cuadra y no descartó que afectara más allá.

“El tema es que algunos vecinos tienen bomba y no se quejan, pero yo no tengo y este problema es muy grave”, señaló.

A raíz de la situación realizó reclamos en ABSA y en las oficinas del Defensor del Consumidor, pero no obtuvo respuestas. “Hablé con representantes y me dieron una audiencia recién para el 28 de febrero”, afirmó.

No es muy distinta la situación que viven en 12 entre 606 y 607, Barrio Aeropuerto, según contó Julio, un vecino.

“Estamos hartos de ABSA, del pago del agua, ya que no tenemos presión desde hace varios años. Y eso que vinieron a medir la presión, me dicen que está bien, pero es una locura porque acá las canillas están completamente secas por la falta de presión”, expresó. “Ya no sabemos qué hacer”, lamentó el vecino.

Otra persona que vive en esa zona sostuvo que después de varios reclamos se hizo una medición de la presión y les respondieron que, en teoría, era normal.

“No tenemos presión desde hace varios años, vinieron a medirla y dijeron que marcaba tres metros, y que estaba bien , una locura no hay tanque de agua a esa altura, ya no sabemos qué hacer”, agregó el vecino.

MALESTAR EN PUNTA LARA

También desde la zona ribereña llegaban reclamos por la escasez de agua en la Región.

Desesperados por la poca presión con que el vital recurso salía de las canillas, los vecinos de la zona de 7 entre 114 y 116 plantearon también su preocupación a este diario y pidieron que la empresa Absa les dé una solución. “Pasan los años todos los veranos es lo mismo”, lamentaron.