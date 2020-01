Boca busca refuerzos, pero el tema económico se lo impide

Juan Román Riquelme, en su nueva función de vicepresidente segundo y encargado de todo el fútbol del club, trata de hacer equilibrio como cuando tenía una pelota en sus pies para tratar de incorporar algún refuerzo ante un panorama económico que, según los nuevos dirigentes, no es el que pintaban los anteriores directivos.

“Boca vendió por 55 millones de dólares y hoy en la caja hay 5, se cobraron adelantado 13 millones de dólares por Darío Benedetto y Nahitan Nández que tenían que entrar este año”, fueron las declaraciones de Jorge Ameal que reflejan la situación y lo difícil que es salir a buscar incorporaciones de nivel.

Hasta algunos dirigentes en voz baja comentan que en este receso Boca finalmente no comprara a nadie y de hacerlo es porque vende algún jugador, mientras esperan los estudios que está realizando una auditoría contable y que se sabrá recién en dos meses.

Y más allá de algunos nombres que se barajaron en los últimos días, y que nunca fueron informados por una comisión de fútbol que hace del silencio una forma de manejarse ante los medios, Paolo Guerrero fue el único jugador por el que Boca inicio gestiones.

Pero por el alto nivel de su contrato la gestión se encuentra estancada y con el delantero de la selección peruana a punto de reiniciar sus tareas en el Internacional de Porto Alegre para realizar la pretemporada.

En las últimas horas, dos ex Boca, Andrés Cubas y Edwin Cardona empezaron a sonar entre los periodistas, uno por el interés de Talleres de Córdoba por Paolo Goltz y el otro porque no tiene club en este momento, ya que los Rayados de Monterrey no lo tienen en sus planes.

Con respecto a las salidas, Paolo Goltz, a quien se le finaliza su vinculo en junio, es pretendido por Gimnasia y Talleres a préstamo pero Boca solo negociaría una venta. El que sí podría ir a préstamo pero a Central es Marcelo Weigandt, ya que en ese puesto están Buffarini y Nahuel Molina.

El plantel, a las órdenes de Miguel Ángel Russo, realizó ayer su cuarto día de pretemporada, realizando una hora de trabajos físicos y otra de ejercicios con pelota por la mañana en su centro de entrenamiento en Ezeiza. La segunda parte del doble turno fue a la tarde y luego el grupo se instaló en un hotel de la zona.

El primer amistoso de Boca será el 16 corriente ante Universitario de Perú, en San Juan.