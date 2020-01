Iniesta desea retirarse en Japón y planea ser entrenador

El mediocampista español Andrés Iniesta expresó hoy que su deseo es retirarse del fútbol en Vissel Kobe, de Japón, y luego dedicarse a ser entrenador.



El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y multiganador con Barcelona, de España, quiere cumplir los dos años de contrato que le quedan en Japón y luego dedicarse a dirigir.



"Me quedan dos años de contrato y no sé si tendré fuerzas para seguir. A partir de ahí ya se verá. El tema de entrenador es algo que me va apeteciendo", manifestó Iniesta en una conferencia de prensa que dio en Barcelona en el marco de un evento comercial, consignó la agencia EFE.



El talentoso volante era uno de los sueños del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, pero con estas declaraciones esa ilusión que ya era utópica se diluye.



"Al día de hoy me siento muy feliz, con ganas e ilusionado. Me encanta donde estoy, disfruté bastante este año. Me queda este año y el próximo y espero cumplirlo", agregó el futbolista, de 35 años.



El ex capitán "culé" también manifestó su intención de regresar a Barcelona, donde jugó desde los 12 años y ganó 32 títulos.



"Me encantaría volver a Barcelona en algún momento de mi vida, pero son hipótesis. Ahora sigo sintiéndome futbolista", cerró Iniesta.