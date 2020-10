Berni: "Le pedí a Frederic que me dé todas las Taser que compró y no va a usar"

En medio de la polémica tras la muerte del Policía Federal Juan Roldán, asesinado el fin de semana por un ataque a cuchillazos, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni adelantó que pedirá a su para nacional Sabina Frederic que le dé las pistolas Taser que el gobierno compró "y que no va a usar".

“Le pedí a la ministra que me de todas las Taser que el Gobierno Nacional compró y que no va a usar”, dijo, en referencia a las armas no letales adquiridas por la ex ministra Patricia Bullrich y que nunca fueron utilizadas por las fuerzas federales por la controversia y las resistencias políticas al uso de este tipo de pistolas.

Si bien dijo que sabe que tanto la ministra Frederic como el jefe de Gabinete Santiago Cafiero se oponen a su uso, Berni elogió las Taser y dijo que son “un elemento indispensable que asegura la vida del policía y de terceros”. Y lanzó: “En políticas de seguridad falta más doctrina y menos chamuyo”.

Frente al aumento de la inseguridad, el ministro de Axel Kicillof justificó que “hay menos delincuentes pero que generan mayor actividad”. Y se explayó: “Antes tenían un resultado que le permitían no tener mucha frecuencia, y hoy el delincuente genera varios delitos por día porque son delitos de poco resultado económico y en definitiva lo que busca un delincuente es el resultado económico”.

“Hay una sensación de impunidad y tan grande que hace que el delincuente no tome ningún tipo de precaución, lo que haga no tiene ningún problema porque al otro día esta en libertad, y el dueño de la libertad de un detenido está en la justicia”, acusó.