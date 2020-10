Gonzalo y Federico Higuaín jugarán juntos en Inter Miami de la MLS

Los hermanos Gonzalo y Federico Higuaín, uno delantero y otro volante y ambos iniciados en River Plate, hicieron realidad el sueño de jugar juntos profesionalmente al anunciar hoy Inter Miami, de la MLS de Estados Unidos, la adquisición de la ficha del mediocampista al DC United.

Inter Miami CF oficializó en las últimas horas el fichaje de Federico Higuaín, en un canje con DC United, equipo que recibirá a cambio 50,000 dólares en 2021 en Dinero de Asignación General.

Official: Federico Higuaín ✍️



Veteran midfielder joins #InterMiamiCF in a trade with D.C. United, and will join his brother Gonzalo!