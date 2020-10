Una feria solidaria para ayudar a los comedores platenses en plena pandemia

La organización no gubernamental La Plata Solidaria no afloja con sus iniciativas para ayudar a los que menos tienen. Hoy, a las 16hs, estarán en Plaza Moreno “canjeando” Calendarios 2021 realizados por chicos de comedores de la ciudad a cambio de alimentos no perecederos. Convocan a los vecinos a ayudar. Informes: 2215669819 o por

Facebook: La Plata Solidaria.