No paran de llegar quejas por las líneas de telefonía fija fuera de servicio

Las quejas por las líneas de telefonía fija que, por distintos motivos, quedan fuera de servicio, no frenan. En las últimas hora se sumó el reclamo del titular de la línea 4829246 que no funciona. Reclamaron a la empresa a cargo del servicio, pero no tienen respuestas. Uno de los reclamos es el Nº 29311650. Un inconveniente similar tiene el titular de la línea 4710525. Piden la reparación.