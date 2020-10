Cayó un ladrón de bicicletas que tenía de punto a trabajadores del Ministerio de Seguridad

"No con la mejor cadena ni el candado más caro había forma de que no te la robaran", dijo ayer EL DIA,COM con un dejo de alivio pero también de bronca un trabajador del Ministerio de Seguridad bonaerense después de recibir la noticia de la detención "in fragantti" de un ladrón de bicicletas que, según se aseguró, venía golpeando desde hace meses.

"Muchos tenemos un sueldo bajo y la bicicleta es nuestro único medio de transporte. Pero no la podías dejar porque te la robaban. Las compramos en cuotas y cuando te la roban hay que seguir pagándolas", señaló.

El ladrón fue detenido en las últimas horas en la zona de la cartera de Seguridad bonaerense en la manzana de 51 y 3 donde había sido visto merodeando. Una discreta vigilancia permitió agarrarlo en el momento justo: cuando ya había violentado un candado y se aprestaba a llevarse la bicicleta de otro trabajador.

"Por suerte esta vez llegaron a tiempo y ojalá que con su detención se puedan recuperar algunas de las bicicletas que se robó", señalaron.