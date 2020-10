Machu Picchu reabrió sus puertas solo para un turista japonés: estaba hace 7 meses esperando en un pueblo cercano

El Machu Picchu permanece cerrado desde marzo por la pandemia del coronavirus pero, el pasado domingo, abrió sus puertas para un solo turista japonés: Jesse Takayama, de 26 años, cumplió su sueño de conocer la ciudadela inca luego de esperar siete meses en territorio peruano.

"¡Sueño Cumplido!", indicó la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Cusco (Dircetur) en su página de Facebook, sobre la visita del turista asiático mientras esperan reabrir, ahora sí de manera definitiva, el mes próximo.

"El joven viajero no pudo acceder anteriormente a nuestra Llaqta [ciudadela] debido a las restricciones por la pandemia", señaló el organismo estatal.

Tras permanecer varado en el pueblo aledaño desde marzo, Takayama consiguió un permiso especial para cumplir su sueño de visitar Machu Picchu, gracias a la gestión realizada entre Dircetur, el Ministerio de Cultura y la Municipalidad de Machu Picchu.

El japonés tenía su entrada comprada para marzo pero, un día antes, se cerraron los accesos por el COVID-19. Katayama no se dio por vencido y permaneció desde marzo esperando en una casa del pueblo, al no poder continuar su planeada gira por otros países sudamericanos.

Finalmente las autoridades peruanas le permitieron ingresar de manera excepcional a la ciudadela. "Me quedé con el único fin de conocer esta maravilla. Yo quería conocer Machu Picchu, pero un día antes de que lo hiciera, el santuario cerró por la pandemia. Me quedé con el único fin de conocer esta maravilla y no quería irme sin antes hacerlo" aseguró en diálogo con el diario La República

"Un gran agradecimiento al ministro peruano de Cultura, Alejandro Neyra, así como a las autoridades", dijo el turista con tapabocas puesto y vestido con ropa deportiva.