"Quisieron jugar a la necropolítica, no hay ocultamiento de datos", dijo Gollan

El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollan respondió hoy con dureza las críticas de Cambiemos por la actualización de la cifra de fallecidos por coronavirus en la Provincia y, tras anunciar que irá mañana a la Legislatura a dar "toda la información que se requiera" acusó a sectores de la oposición de "querer jugar a la necropolítica".

Gollan y el jefe de Gabinete Carlos Bianco brindaron una conferencia de prensa para informar detalles de la situación epidemiológica en la provincia de Buenos Aires por la pandemia de coronavirus y dar precisiones sobre el estado del aislamiento y del distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los diferentes distritos.

Ante la consulta de EL DÍA sobre el pedido de "interpelación" de la oposición, Gollan sostuvo que “quieren jugar a la necropolitica, que es lo más bajo de lo más bajo. Mañana vamos a ir con el Jefe de Gabinete a dar toda la información”.

La controversia se planteó a partir de la actualización metodológica que anunció la Provincia semanas atrás con respecto a la contabilidad de los fallecidos por coronavirus, que arrojó que en la Provincia había 3.500 casos más de los que se conocían hasta ese momento. La oposición salió fuerte a cruzar al gobierno de Axel Kicillof y pidió que Gollán se presente en la Legislatura para explicar las "inconsistencias del sistema" de estadística epidemiológica, como las definieron.

En el marco de las dudas que sembró la oposición sobre las cifras de contagiados y muertos del coronavirus el titular de la cartera de Salud dijo que "mañana estaremos dando cuenta de cómo viene la pandemia en la Provincia y contestando todas las preguntas. Me llama la atención porque hablaron de interpelación y no existe esa figura jurídica en la Provincia. Están abiertos los teléfonos las 24 horas para cualquier duda".

Luego agregó que "puede haber discrepancia con datos de algún municipio pero están a tres 'clics' en nuestro sistema de acceder a la información. Si aún así siendo tan fácil les cuesta, están 24 horas abiertas las consultas. No sé por qué salen a hacer críticas, esto ya quedó claro, no hay ocultamiento porque si hubiese acá habría en otros lados".

Y el funcionario fue más allá: "Eso se desmoronó, quisieron jugar a la necropolítica, que es horrible, es lo más bajo de lo bajo. Nadie quiere ocultar muertos, entonces le decimos una vez más, mañana todas las preguntas que quieran. Sí les pedimos que después de dar la exposición y nos dicen no hay ninguna pregunta no salgan a decir que no quisimos contestar como hicieron la ultima vez. Dejemos de hacer poliquetería barata con esto".