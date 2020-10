VIDEO.- Para Luis Ventura a Dady Brieva le pagan para decir lo que dice: "Y no es al único", dijo

Dady Brieva hizo un comentario en contra de los manifestantes contra el Gobierno, que el 12 de octubre se movilizaron en las principales ciudades del país reclamando las medidas restrictivas en la pandemia entre otras cosas.

"Me dan ganas de jugar al bowling con un camión por la 9 de Julio y pasarles por encima", tiró en el programa El Destape.

"Esto es pago, no coincido con ustedes, sin ninguna duda es pago", denunció el periodista Luis Ventura en su programa vespertino en América.

Sus compañeros hicieron un silencio y no quisieron apoyarlo, razón por la cual el ex ladero de Jorge Rial redobló la apuesta: "Y no es Dady solo, hay mucha gente que está cobrando para decir...¡No jodan! No jodamos más".

"Yo sé de muchos que están cobrando, se hacen los distraídos, y bajan una línea. No tenemos menos de 50 comunicadores (en referencia a actores, humoristas, periodistas) que bajan una línea porque les ponen el sobre. Vayan y miren dónde vive y qué coches tienen y se van a dar cuenta de todo, y a qué colegio van sus chicos", siguió Ventura.

En el final aseguró que la radio en la cual trabaja Dady Brieva es "financidada" por el kirchnerismo "Esto no es peronismo, porque el peronismo respeta. ¿Para qué votamos? Porque si tu voto no es como el de al lado es un hijo de puta, no. Acá no se respeta. ¿Cómo vas a agarrar un camión y a los que no piensan como vos los vas a aplastar? Estás loco", cerró.