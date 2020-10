La última salida de Silvia Saravia, una de las claves para resolver su crimen y el sucidio de Neuss

La salida de la casa, muy temprano, de Silvia Saravia de Neuss (69) el día en que fue asesinada por su esposo, el empresario Jorge Neuss, constituye uno de los nudos de la investigación del trágico hecho ocurrido en el exclusivo country Martindale de Pilar. Según fuertes trascendidos la víctima se ausentó temprano, tanto que no desayunó con su esposo y regresó alrededor de las 11 de la mañana cuando se desató la tragedia. Todo indica que Saravia no dejó el predio, es decir que su actividad se limitó al perímetro del country. ¿Dónde fue, dónde estuvo?, es lo que se preguntan los investigadores. Están revisando cámaras de seguridad, según trascendió, para establecer si Saravia pudo haber ingresado a una vivienda dentro del predio.

Jorge Neuss desayunó solo antes de matar a su esposa de un tiro en la cabeza, se señala en un artículo del portal de noticias Infobae, donde además se da cuenta que el hombre esperó a su esposo en la habitación ya con el arma en la mano, un poderoso Magnum 357 "con poder suficiente como para matar un oso", refiere la crónica.

Develar cuáles fueron los últimos movimientos de Saravia dentro del country, a dónde fue y con quién o quiénes estuvo es la meta central de los investigadores y uno de los nudos del misterio mayor: el móvil del crimen.

En ese contexto ya se ha descartado el pacto suicida, habida cuenta que la mujer trató de evitar su muerte según revelan las marcas de defensa encontradas por los forenses.

Saravia fue sorprendida en el baño de la casa, un escenario que recuerda a una tragedia similar: el asesinato de quien fuera compañera de facultad de la esposa de Neuss, María Marta García Belsunce, asesinada en extrañas circunstancias en otro country de la zona y en un hecho por el que estuvo imputado, preso y luego liberado su marido.

La fiscal de la Unidad de Género de Pilar, María José Basiglio, quiere saber si la escena final pudo haber estado cargada de violencia y cuál pudo ser la causa, si es que la hubo, de la ira que llevó al poderoso empresario del rubro de las bebidas gaseosas a tomar por los cabellos a su esposa y pegarle un tiro para luego dispararse. Neuss fue encontrado todavía con vida, con los ojos abiertos y respirando con dificultad. Murió camino al hospital.

EL MOTIVO DE LA IRA

¿Esa supuesta furia homicida pudo haber tenido un desencadenante?. Es la pregunta que trata de responder la investigación que por ahora se mueve en el círculo familiar de la pareja y las empleadas que trabajaban en la casa.

En ese contexto sobran versiones sobre supuestos malos tratos del empresario a su esposa, aunque también hay quienes han empezado a pintar a la pareja como "ideal" y según el portal Infobae "ella se le sentaba a upa y le decía mi gordito".

El entierro de Saravia y Neuss se hizo en la Recoleta, juntos, con una foto del matrimonio en la entrada, una situación que enojó a algunas amigas de la víctima.

En tanto, se esperan el resultado de una serie de pericias ordenadas por la fiscal para establecer, entre otras instancias, si Neuss había tomado alcohol o alguna sustancia que pudo haber influído en su ánimo en el momento del crimen. Y también se rastrean los teléfonos celulares y otros dispositivos de la pareja.

De una serie de entrevistas que publicó el portal Infobae surgió en las últimas horas que "las mucamas de la casa de al lado, que son amigas de las mucamas que tenía Silvia, contaron que Neuss varias veces la tomó del cuello y tuvieron que llamar a uno de los hijos". Eeste y otros testimonios a pocas horas del femicidio del country Martindale, en Pilar, donde el empresario de las gaseosas Jorge Neuss mató a su esposa, Silva Saravia y se suicidó, ayudarían a la investigación a correr el velo que parece esconder detalles fundamentales de la tragedia.

Lo que en principio despuntó como un pacto suicida pareciera girar al final de una situación de violencia familiar que la víctimas, Silvia Saravia, habría soportado durante años.

“Neuss la trataba mal públicamente. La menospreciaba frente a todos, incluso le gritaba en el club. Pero nadie habla. Las mucamas de al lado, que son amigas de las mucamas de Silvia, contaron que Neuss varias veces la agarró por el cuello y tuvieron que llamar al hijo. Es una desgracia", fue uno de los testimonios que han tomado trascendencia pública en las últimas horas en un marco de indignación por parte de amigas y allegados a Saravia, según Infobae.

LA BRONCA DE LAS AMIGAS

Gabriela Rangel, directora del Museo de Arte Latinoamericano MALBA y amiga de la víctima, manifestó públicamente su indignación al respecto: “Uno de los aspectos más ominosos de este asesinato, además de su brutalidad, ha sido el tratamiento informativo que se ha dado a la noticia: la centralidad ubicua que el asesino ocupa dentro del relato y el desdén que se ha mostrado por la vida de la víctima, descrita como un apéndice mudo, adosado a la biografía de un acaudalado marido”, dijo a Infobae.

Un dato clave de los días previos al crimen podría echar luz sobre lo ocurrido: el jueves antes de morir, Silvia Saravia compró una colección de orquídeas y le avisó a un grupo de amigas que las iba a invitar a tomar el té para que las vieran plantadas.

Se sabe ahora que la mujer tenía una reconocida militancia política en el macrismo y de hecho en las últimas elecciones generales había estado reclutando fiscales para el espacio Juntos por el Cambio, en Pilar. La ex titular de Seguridad, Patricia Bullrich fue una de las amigas de la víctima quien el pasado viernes 9 estuvo había estado todo el día convocando por WhatsApp a la marcha opositora del 12 de octubre.

Bullrich la recordó así en un audio de WhatsApp: “Estamos todos muy apenados, muy consternados, muy tristes por lo que ha sucedido. Un drama. Sinceramente, me quedé totalmente congelada de que estas cosas puedan suceder. Ella nos daba mucha fuerza, siempre estaba organizando cosas y al frente de reuniones, al frente de la República”.

El entorno de amigas también le quitó veracidad a la hipótesis de una depresión por la enfermedad de uno de sus hijos. “Silvia era una madraza, lo último que habría hecho ante la enfermedad de un hijo hubiera sido quitarse la vida: ella hubiera movido cielo y tierra para salvarlo”.

Silvia Saravia y Neuss pasaban los inviernos argentinos en Nueva York y en Hamptons pero este año la pandemia los obligó a quedarse en Argentina. Y que Silvia estaba encantada con permanecer en la casa de Pilar porque tenía a sus cuatro hijos cerca y disfrutaba de sus nietos y de las caminatas

“Con Silvia éramos seis. Teníamos un grupo de chat y nos juntábamos siempre a jugar. No era una gran golfista, pero nos divertíamos. Este año estuvimos más unidas que nunca por la cuarentena, porque todas nos mudamos al country. Primero salíamos a caminar y, cuando se pudo jugar, fuimos las primeras en reservar cancha. Jugábamos los lunes, los miércoles y los viernes”, dijo Ángela Goetz otra de las amigas.

El grupo de mujeres publicó avisos fúnebres sin mencionar a Jorge Neuss. "Nuestra amiga era ella. No tenemos derecho a juzgar a los amigos del matrimonio que todavía tienen que procesar lo que pasó, pero en nuestro caso no hubo mucho que pensar. A la que estábamos despidiendo era a Silvia”.

“Ahora nos preguntamos con las chicas si la hubiéramos podido ayudar en algo –dice Goetz–. Pero si tenía algún problema, Silvia se lo guardó. Para algunas cosas era muy hermética. Nos contaba lo lindo y el resto se lo reservaba. Por ejemplo: tuvo COVID y no vino esos días a jugar, pero no dijo nada, nos enteramos después. Jamás nos dijo si tenía problemas con Jorge. Alguna cosita, pero nada que diera indicios claros de que tuviera un problema serio”.

LAS BURLAS

Otro testimonio dio cuenta que Saravia había dedicado su vida al arte y que su marido se burlaba de ello.

“Ella era sufrida. No me dijo que se quería divorciar, pero últimamente no estaba bien. Ella lo justificaba a él, por eso que se llama síndrome de Estocolmo. Era presa de los convencionalismos sociales”. “Ella veía todos los miércoles a su psicoanalista. Ahora digo yo, ¿para qué sirve el psicoanálisis?”, se preguntó otra de sus amigas

Una vecina de Martindale pero que no formaba parte del grupo de chat de Saravia aseguró que "Neuss la trataba mal públicamente. La menospreciaba frente a todos, incluso le gritaba en el club. Pero nadie habla".

“Silvia siempre fue una persona muy considerada con el trabajo de los artistas. Muy amable, muy atenta. Me contrató para hacer varios eventos musicales y siempre me dio libertad de acción. Amaba la música como expresión religiosa y artística. Siempre fue muy generosa y nos recomendaba, de hecho uno de los últimos eventos que hicimos antes de la pandemia fue en Martindale, gracias a ella”, recordó Laura Degolu, música del Coro Polifónico Nacional Argentino y productora de eventos artísticos.

María Concepción Sudato, en tanto, responsable de Mediación Cultural de la Alianza Francesa, definió a Saravia como “una mujer inteligente, vital, amante de la cultura francesa, lo que nos llevó a desarrollar muchos proyectos. Cuando hablabas con ella, sentías que las ideas fluían… El dolor me va a acompañar siempre”.

UNA OBRA DE MARTA MINUJIN

También se supo, dice Infobae, que en los últimos tiempos Silvia Saravia le había comprado una obra a Marta Minujin: “Un colchoncito, que se lo pagó en cuotas”. Cuentan que Neuss era un tipo que solo hablaba de dinero y de caballos, y que como parte del desdén por Silvia, le agradaba decir que a él no le interesaba en absoluto el arte. “Ni siquiera hablaba de caballos, sino de polo. Una artista argentina que lo trató muchas veces decía: él es un monstruo. No, es más que eso. Ella supo inmediatamente quién era él, siempre lo vio como lo que era. Ella es más clara en ver la violencia. Una vez Jorge me dijo, con un aire esotérico: ‘Es que no entiendo el arte porque me cuesta ver, porque soy daltónico’. Y yo le dije, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra?”.

Todas las amigas describen a Silvia como una mujer inteligente, positiva, generosa, sólida e inquieta. Organizó en la Alianza Francesa un ciclo dedicado a Albert Camus; formaba parte de la Comisión del Hospital de Clínicas, y también del directorio de la Fundación del Teatro San Martín. Se había involucrado en distintos foros para fortalecer la democracia. “Los medios le dieron una dimensión pasiva, deshumanizada. La transformaron en un cero a la izquierda. Como si la hubieran matado de nuevo”, se lamentan sus amigas.