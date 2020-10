Bachelet en IDEA: "Es clave que el estado de derecho y las instituciones cumplan su rol"

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró que “hoy gobernar es más difícil que nunca” y consideró que “es clave que el estado de derecho y que las instituciones cumplan su rol”.

Bachelet participó por videoconferencia de la edición número 56 del Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), donde opinó que “un líder debiera ser capaz de mirar al largo plazo”.

Al analizar la institucionalidad en la región, la expresidenta de Chile afirmó que “muchas veces los costos pueden parecer grandes en el corto plazo, pero, si uno sabe explicar los beneficios a largo plazo, puede ser la base para tomar las decisiones correctas”.

“No hay milagros, hoy en día es más difícil gobernar que nunca. Las situaciones son complejas en un mundo que está polarizado y donde crecen el populismo, el nacionalismo y la xenofobia”, apuntó la funcionaria de Naciones Unidas.

Bachelet consideró que el rol de los gobernantes debe ser “ver los incentivos para que la economía siga creciendo, y genere riqueza que incluya a la clase media y los sectores vulnerables y, donde sea imposible que lleguen estos beneficios, buscar las medidas de mitigación”.

Bachelet repasó las cifras del impacto que tendrá la pandemia en América Latina al indicar que “los datos macroeconómicos hablan de una caída promedio del 9,1% del PBI y una tasa de desempleo del 14%”. “América Latina es una de las regiones más afectadas, exacerbándose la desigualdad en el ingreso”, apuntó.

También, recordó que el Fondo Monetario Internacional ya señaló que en la región “la recuperación será lenta” y dijo que esto se da en un contexto de “creciente insatisfacción popular” y un “deseo de la gente de participar más en la toma de decisiones”. Asimismo, señaló “la profunda indignación por la existencia de corrupción, que hace que los recursos del Estado vayan en la dirección equivocada”.

Al hablar ante el foro de empresarios, pidió que las empresas “asuman su responsabilidad” en la salida de la crisis provocada por la pandemia respetando “los derechos humanos y laborales, lo que incluye sus propios empleados, los empleados temporarios y la cadena de suministro”. “El objetivo -precisó- no es volver al mundo que teníamos antes de la pandemia, sino generar un mundo más inclusivo”.

Bachelet remarcó que la pandemia “ha dejado al desnudo las desigualdades, la baja inversión en salud”, y, en ese sentido, apuntó que el desafío es “reconstruir de la mejor manera, y podemos hacerlo si colocamos en el centro los derechos humanos”. Afirmó que la forma de generar expectativas es que los gobernantes “le hablen claro al país".

"En campaña, no prometer lo que no se puede cumplir y generar el espacio de diálogo con sectores políticos y sociales que permitan generar acuerdos”, puntualizó. “El verdadero patriotismo pasa por pensar que la patria somos todos. O todos nos juntamos para trabajar para que nos vaya mejor o viviremos en crisis”, dijo la exmandataria chilena. “Es muy importante saber escuchar y escuchar para entender. Para entender si lo que uno está haciendo sirve o no y que uno pueda corregir. Escuchar a los críticos”, finalizó.