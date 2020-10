Incomodo momento: Cinthia Fernández le preguntó a Laurita Fernández si estuvo con Baclini

Un momento incómodo se vivió ayer en el Cantando 2020 por una pregunta que puso contra las cuerdas y ruborizó a su conductora, Laurita Fernández.

Sin pelos en la lengua, Cinthia Fernández le consultó en vivo a la rubia si había estado con su ex y la conductora, que no la vio venir en ningún momento, se mostró sorprendida pero de forma inmediata le dio una respuesta.

"Vos también tuviste gestión Baclini, ¿no?”, disparó sin filtro la panelista de Los Ángeles de la Mañana. Y algo nerviosa por su consulta sin filtro, Laurita dejó en claro que esa relación no llegó a buen puerto: "No llegó a prosperar", remarcó.

Y agregó, con humor: "Me lo presentaron, pero yo seguía enganchada con un ex, la historia de mi vida. En ese tiempo me quisieron presentar a varias personas”.

Fue entonces que Cinthia quiso saber si el empresario fue generoso en aquel entonces: “Sé que te regaló un iPhone”, lanzó.

Pero una vez más, la presentadora prefirió no ahondar en detalles por respeto a su actual pareja Nico Cabré, con quien quiso resaltar que está "muy bien": "No, yo de mi pasado no hablo. No me voy a meter en sus líos".