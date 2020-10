El Dipy acusó a Martín Cirio de pedófilo y se dijeron de todo

Martín Cirio, el youtuber que se hizo famoso en las redes sociales como La Faraona, tuvo un cruce con David Adrián Martínez, popularmente conocido como El Dipy, quien lo acusó de pedofilia convirtiéndolo en tendencia en Twitter. Todo comenzó con un posteo de Cirio contra el cantante de cumbia. "Se acuerdan de El Dipy bardeando el lenguaje inclusivo y mis bellos pelos de la xota? Bueno le encontraron esta pieza musical donde cantan que se garchan a una nena de 15 años. Un careta y doble moral menos", expresó el influencer junto a un video donde hace foco en una nota del sitio Rating Cero que desglosa la canción “El cuida” que narra explícitamente múltiples relaciones sexuales de un grupo de hombres con una chica de 15 años, edad que para la ley argentina anula la posibilidad del consentimiento.

"Me gusta que se le saque la careta de esta gente doble moral como El Dipy que me bardeó en Twitter cuando mostré los pelos de la ch... Muestro los pelos de la ch... pero al menos no me co... pibas de 15 años. Una cosa es deconstruirse y tirar un comentarios machista y otra es co... a una nena en grupo", lanzó La Faraona.

Como era de esperar, rápidamente El Dipy recogió el guante y salió al cruce. "Hola cara de ver.... El tema no es mío. El que escribió y es autor del tema es el dueño de la banda donde cantaba ese tema. El empuje. Año 2007. Era empleado y cantaba lo que me decían", aclaró sin hacerse cargo de reproducir el tema con una mensaje repudiable.

"Vos sos el mismo que me tiras a mi con algo que no es de mi autoría pero no le decís nada a Yanina Latorre porque es tu amiguita? O sos el mismo que hizo este video burlándose de una persona en la calle? Vos sos este que se ríe de los chicos y la gente con síndrome de down?", agregó.