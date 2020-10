Sofía Pachano habló sobre los rumores de romance con El Mono de Kapanga

Luego de la versión que dio a conocer el conductor de Intrusos, Jorge Rial, de que dos participantes del certamen estarían iniciando un romance y de que se trataría de Sofía Pachano y El Mono de Kapanga, la actriz salió a enfrentar los rumores y se despachó en Twitter

"Él está solo y no es tan del palo de ella. Lo voy a contar, total. Me dicen que habría nacido una cosita entre Sofía Pachano y El Mono de Kapanga. Me contaron que aparentemente ahí hay una cosita linda" dijo Rial hace unas jornadas.

Abonó la teoría señalando que la hija de Aníbal Pachano (65) le dedicó un cariñoso mensaje al vocalista y que éste le respondió en la misma sintonía. "Te amo, Mono… por vos me como un asado". "Y yo por vos una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria", le respondió con complicidad el músico.

Parece q todos los días van a inventar un rumor nuevo chicos — Sofia Pachano (@sofiapachano) October 15, 2020

Sin pelos en la lengua, Pachano se volcó furiosa a su cuenta de Twitter, en donde tienen casi medio millón de fans, y publicó una serie de mensajes aclarando su vínculo con el cantante.

"Parece que todos los días van a inventar un rumor nuevo, chicos", comenzó diciendo Sofía luego de que el presentador de América lanzara esa bomba al aire de su programa. "Agarrate cuando vean el programa de mañana jueves...", sumó misteriosa.

En tanto, segundos después, añadió: "Basándonos en el criterio aplicado por Jorge Rial para decir que estoy con El Mono... ayer le dije 'te amo' al Polaco, el lunes al Turco (García) y el domingo a Lety (Siciliani)... ¿la semana que viene dicen que estoy con todos? Ja, ja, ja".

Y concluyó: "Fuera de chiste, reflexiono... qué hermoso es el patriarcado que una mujer no puede ser amorosa o decirle 'te amo' en modo amistoso, o demostrar fanatismo por un hombre porque ya piensan que te interesa esa persona como pareja, ¿no?".

"Y si tenemos un hijo, ¿sería El Monito De Pachanga? ¿Que dirá Aníbal Pachano? Ah, te aviso, ronco un montón", agregó con mucho humor, Martín Fabio.