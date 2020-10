"No se si es soberbio o enfermo mental", el descargo de Lana Montalban contra Dady Brieva

Luego de denunciarlo en el FBI, Lana Montalban sigue tirando palazos contra Dady Brieva por la polémica frase "agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio" que el actor hizo sobre al banderazo contra el Gobierno el pasado 12 de octubre. Ahora habló con Viviana Canosa en su programa Nada personal y se preguntó si el ex Midachi es "soberbio" o "enfermo mental". Aunque la conductora no se quedó atrás y sostiuvo que para ella "es un fundamentalista islámico".

La periodista, que está en Miami, habló de una experiencia personal con Dady cuando, según contó, ocurrió una vez que se lo cruzó en un country. "Estaba sola un domingo a la mañana, no había un alma. Yo era una persona conocida y cuando nos cruzamos, lo saludé. Él me miró a los ojos y no contestó nada. A mí eso me dijo qué tipo de persona es. De ahí en más, todo lo que venga de él, no me sorprende", confesó Montalban.

Pese a su anécdota fue aún más allá: "No es un comediante porque un comediante se dedica a reír a la gente y hace muchos años que este hombre no hace reír a nadie. Es un operador político, por las razones que sea, no sabemos si recibe subsidios". Y siguió disparando con munición gruesa: "Yo me indigné cuando leí lo que dijo una y otra vez y evidentemente están acostumbrados a la impunidad, a robar o decir barbaridades sin ningún tipo de consecuencias. Hice lo que cualquier ciudadano honesto tiene la obligación de hacer, denunciarlo por propiciar violencia y dar órdenes de ejercer actos terroristas".

Canosa, en la misma línea, opinó: "Claramente, el odio engendra más odio y uno dice: vivimos en democracia, no puede molestarte una marcha. Uno puede decir si está bien o está mal que vayan sin barbijo o sin distanciamiento, pero me extraña que en este país, salvo algunos periodistas, muy poca gente salió a criticar esto que pasó con Dady. Es un fundamentalista islámico".