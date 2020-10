Video.- Las dramáticas imágenes del golpe millonario a la joyería del centro de City Bell

Dramáticas imágenes muestran el video de la cámara de seguridad de la joyería de City Bell que sufrió un millonario golpe. En él se puede observar perfectamente el accionar de los delincuentes en ese negocio ubicado en Cantilo entre 14 y 14 a, pleno centro.

Primero, uno de los ladrones se posa en la vidriera haciéndose el interesado por una de las joyas exhibidas. Cuando ingresa al local, es atendido y ante la consulta le ofrecen la mercadería solicitada. Atrás, en la vereda, se ve a su cómplice que hace las veces de campana y le da el Ok para perpetrar el asalto, para luego ingresar. Otro más los espera afuera en una moto.

A punta de pistola reduce a la empleada y vacían las estanterías. La mujer no se resistió pero el sujeto la ató de pies y manos con precintos y la obligó a colocarse boca abajo en el suelo.

Fueron poco más de 4 minutos de terror los que le tocó vivir. Así lo relató a EL DIA Juliana, la propietaria de la joyería “María Addiechi”, al decir que “vimos fue mucha impunidad, saben que no les va a pasar nada. Tenían tapaboca pero no guantes, tocaron todo sin que les importara dejar las huellas”. Luego agregó que el robo ocurrió a plena luz del día y que los delincuentes actuaron “como si nada fuera a pasarles”. “Nos robaron mucho oro, relojes. No sabemos cuánto en total pero estamos hablando de una cifra millonaria”, aseguró la damnificada.

Cabe destacar que el hecho tiene correlación con otros episodios que ocurrieron en agosto, con dos días de diferencia, y en las inmediaciones del asalto a la relojería. Uno fue el robo a un kiosco de Cantilo y Centenario, sucedido el viernes 21 de agosto. Allí dos trabajadores estaban detrás del mostrador cuando llegaron otros tantos en una moto y uno de ellos les apuntó de cerca con un arma de fuego. “Sólo les importó robar la recaudación, que era de 13.500 pesos. Cuando tuvieron la caja, escaparon enseguida”, relató en aquella oportunidad Mariano Loureiro. El caso restante fue más violento y con las acciones invertidas. Se trató del linchamiento de un presunto ladrón en 473 entre 13 B y 13 C).