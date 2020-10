Kicillof, duro con Macri: "Vi una persona resentida y fue una metralleta de mentiras"

La última semana Mauricio Macri dio varias entrevistas, en donde criticó duramente la gestión del actual Gobierno Nacional. Axel Kiciloff, gobernador de la provincia de Buenos Aires, aseguró que vio una buena parte de las mismas y lo tildó de "resentido", además de afirmar que dijo "una metralleta de mentiras".

"Vi una persona muy resentida, con propios, ajenos y sus votantes, y muy deshonesta. Dijo que durante su gobierno bajó la pobreza, que el endeudamiento fue culpa del Congreso, hasta dijo que él echó a Maradona. No tengo enojo ni molestia. Fue una metralleta de mentiras", comenzó indicando en diálogo con un medio nacional.

En relación a la afirmación de Macri de que en realidad es Cristina Fernández de Kirchner la que gobierna, dijo: "Es una opinión absolutamente metafísica e infundada. El que gobierna es el Presidente. Cristina cumple su rol de vicepresidenta y de presidenta de la Cámara de Senadores. Es una chicana. Hay políticos y analistas que tienen esa obsesión, que ya está desfasada. Tienen que pensar cosas nuevas, contratar un nuevo Durán Barba, algo, eso ya está gastado".

Ante la consulta de por qué cree que salió a hablar ahora, aseguró: "Este fue un año de pandemia y los vemos a todos los macristas en campaña. Hay políticos y medios que iniciaron la campaña contra el Gobierno. Están desfasados de lo que le está pasando a la gente en un año muy difícil y angustiante".

LA TOMA DE GUERNICA

En diálogo con La Nación, Kicillof también tocó el tema de la toma de Guernica. "Hay varias confusiones con esto. Sobre ese hecho hay un fallo de un juez de primera instancia, de segunda instancia, y hubo una apelación a la instancia superior que se denegó. Está firme el fallo de desalojo de la Justicia. Nosotros, el gobierno, somos auxiliares de la Justicia. Lo que hicimos fue pedirle a la Justicia tiempo para buscar una solución negociada. Ya son 601 de las 800 familias reales que hay en la toma las que aceptaron nuestra propuesta", precisó.

Sobre qué harán con los que resisten, indicó: "Dado que la Justicia lo resolvió y que existe el fallo, esperamos que todas las familias puedan encontrar una solución antes. El desalojo, según el plazo que puso el juez, tiene que ocurrir antes de fin de mes. Se estiman en 2.000.000 de personas que tiene problemas habitacionales en la provincia. Sacando el Procrear no hubo programas para que la clase media y media baja accedan a la vivienda, pero eso no se resuelve con tomas. No es que el problema lo inventó Vidal, sino que no dio respuestas. Los mismo con las cárceles".

En relación a esto último, las cárceles, dijo: "Ya abrimos 2000 plazas y vamos adicionar 10.000 más en los próximos tres años. Durante la campaña no hice una sola promesa porque sabía que iba a recibir una provincia fundida y tremendamente endeudada. Teníamos muchas cosas planificadas, pero nos pasó el coronavirus".