Fanático de Vikingos, casi mata a hachazos a su novia en un ataque de celos

Un fanático de la serie "Vikingos" es intensamente buscado en Colombia luego de que atacara a su novia con un hacha y le provocara graves heridas. El hecho ocurrió este fin de semana en Bogotá, cuando el hombre obsesionado con los guerreros nórdicos tuvo un ataque de celos y le rompió el cráneo a su pareja en presencia de su hijo de 12 años.

La víctima es Ángela del Pilar Ferro Gaitán, de 30 años, y se encuentra internada. El nene fue quien llamó a la policía y gracias al rápido accionar de los médicos que la asistieron pudo ser derivada y tratada en un hospital.

Ella le dijo a los oficiales que su novio, identificado como Miguel Camilo Parra, la había golpeado varias veces en la cabeza con un hacha mientras estaba en un ataque de celos. Además contó que tenía una colección de hachas y que fue con la más pequeña de ellas con la que hirió a la joven. Tras el ataque el hombre huyó del lugar inmediatamente no sin antes amenazar al hijo de ella con matarlo si le contaba a alguien lo que había sucedido.

Oscar Salazar, amigo de la víctima, subió varias fotos a Facebook que mostraban las horrendas heridas de Ángela. "El médico le dijo a Ángela que era un milagro total que estuviera viva y consciente", sostuvo, y agregó que "hay siete heridas, de esas siete, dos son muy contundentes, una le rompió el cráneo y casi golpea una vena en el medio de su cerebro".

Salazar continuó diciendo que Angela le dijo que había estado planeando dejar a su novio obsesionado con los vikingos debido a su comportamiento cada vez más violento. Aseguró que durante los ocho meses que había vivido con Camilo se había preocupado cada vez más por la actitud de él hacia su hijo.

Según los informes, la causa de los ataques cada vez más violentos fueron sus celos dementes y su creencia irracional de que estaba saliendo con otra persona, diciéndole repetidamente: "O me amas o no me amas".

El sitio Semana Noticias habló con Jonathan Tuta, otro amigo de Ángela, quien dio detalles de la brutal agresión: “La conozco hace 17 años, ella es mi mejor amiga. Ella conoce a un personaje por Tinder, ella empieza su relación obviamente asesorada por la comunidad a la que él pertenece, según declaraciones de ella misma, El Rebaño de Lobos (una iglesia) y lo que pasa es que la convencen de que ella siga en una relación que ella muchas veces quiso terminar a través de ideologías extremas, a través de presión y la alejan a ella de sus familiares”. También señaló “en esa relación se registraron muchos eventos de conflicto que ella de cierta manera no los reportó por miedo por sentirse sola, por sentirse manipulada. Ese hecho delictivo que se registró se presentó cuando ella quiso terminar definitivamente la relación sentimental y ante eso su pareja la golpeó delante del niño”.