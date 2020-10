José Sosa marcó un gol en la victoria del Fenerbahce

Fenerbahce, con un gol de tiro penal del volante José Sosa, le ganó ayer como visitante a Göztepe por 3-2 por la quinta fecha y pasó a liderar el torneo turco de fútbol de primera división.

El ex jugador de Estudiantes de La Plata y Bayern Münich anotó a los 26 minutos el 1-0 parcial en favor de su equipo, que no tuvo en sus filas al delantero Diego Perotti (ex Boca).

Con la victoria, Fenerbahce se ubicó como puntero del torneo con 11 unidades; mientras que Göztepe bajó al undécimo lugar con seis.

En otro partido que se jugó ayer, Karagumruk, con el mediocampista argentino Lucas Biglia (ex Lazio y Milan), igualó de local 1-1 ante Kasimpasa. Hoy finaliza la fecha con los partidos que disputarán Galatasaray-Atanyaspor y Genclerbirligi-Denizlispor. Primeros puestos: Fenerbahce, 11 puntos; Alanyaspor, 10; Karagumruk y Antalyaspor, 8.