Coronavirus: con seis meses de cuarentena, Argentina es el país con más muertes diarias por millón de habitantes

Los últimos casos incorporados a los datos oficiales posicionaron a la Argentina al tope de los países con más fallecidos por millón de habitantes. La incorporación de 3.352 fallecidos que ayer comunicó el ministerio de Salud de la Nación, de los cuales más de 3 mil son los que el Gobierno bonaerense anunció la semana pasada que no figuraban en el registro oficial y que se sumaban por un cambio en la metodología de carga, elevó el total de decesos a 20.288, lo que ubica al país en el primer lugar del ránking elaborado por el sitio especializado en estadística en tiempo real Our World in Data, de la Universidad de Oxford.

Esta web toma en cuenta de manera exclusiva el universo de naciones con más de un millón de habitantes.

De acuerdo a este sitio, las recientes actualizaciones sobre la situación del COVID-19 en la Argentina han hecho que salte al primer lugar con muertes por coronavirus a nivel mundial con un índice de 74,4 nuevas muertes diarias por millón de habitantes, muy lejos de Guam (11,85 fallecidos) y de Israel (5,9). Los primeros cinco lugares lo completan otros dos países de la Región: Ecuador, 4,42, y Chile, con 4,24 muertes por día por millón de habitantes.

A pesar de los más de seis meses de cuarentena, el aislamiento sí evitó un eventual colapso del sistema sanitario pero no ha podido detener la curva ascendente de contagios, algo que en otros países, con un confinamiento más limitado sí.

Con un amesetamiento elevado en el AMBA, donde se concentra la mayor cantidad de casos, desde hace algunas semanas el virus ha comenzado a crecer en el interior del país, llegando a sitios donde la situación nunca fue alarmante.

Esto también a provocado que Argentina sea, con más de 765 mil casos, el octavo país del mundo con más contagios en el mundo, y el décimotercero en cantidad de fallecidos, con los más de 20 mil informados ayer, de acuerdo al relevamiento en tiempo real que realiza la Universidad Johns Hopkins.

La provincia de Buenos Aires permanece como el distrito con más casos confirmados hasta el momento (423.084, de los cuales 5.407 fueron registrados este jueves), seguida por la Ciudad de Buenos Aires, con 126.890 casos confirmados.

La provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires pasaron de concentrar más del 90% de los nuevos casos en mayo a tener un peso cercano al 50% debido al fuerte crecimiento de los contagios en diversos puntos del interior del país.

En Santa Fe hubo 2.017 contagios y suman 42.398, mientras que Córdoba añadió 1.718 casos y totaliza 34.203. Sólo Formosa y Misiones quedaron sin sumar nuevos casos de coronavirus este jueves, mientras que la situación epidemiológica es especialmente delicada en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Rioja, Salta, Jujuy, Río Negro y Neuquén.