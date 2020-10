El ministro Trotta sobre las pruebas Aprender: "El dato que más nos preocupa es que solo 3 de cada 10 finaliza a término la secundaria"

En la jornada de hoy se presentó el informe de las pruebas Aprender 2019 y uno de los resultados que más sorprendió es que más del 70 por ciento de los estudiantes que termina el secundario lo hace sin saber lo básico de Matemáticas. Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, habló al respecto esta tarde y puntualizó que, igualmente, lo que más le preocupa es que la mayoría de los adolescentes ni siquiera termina la escuela.

"Hoy presentamos la fotografía de fines de 2019. A nosotros el dato que más nos preocupa es que solo 3 de cada 10 adolescentes finaliza a término la Secundaria", indicó el encargado de la cartera educativa en diálogo con Todo Noticias, y agregó: "Me preocupan los resultados. Tenemos un problema estructural en la escuela, sistémico".

Teniendo en cuenta que la educación se vio sumamente afectada por la pandemia del coronavirus, obligando a las escuelas a tener que funcionar en la virtualidad, Trotta fue consultado si para este 2020 se estiman resultados aún peores. "No es que los chicos aprendieron lo que pudieron, han existido aprendizajes. Es la escuela que nos impone la pandemia, no es la que queremos", expuso al respecto.

"No hay promoción automática. Lo que no se aprende este año se tiene que aprender al año próximo", agregó al respecto y ante el comentario de la periodista de que algunos padres tienen pensados "hacer repetir" a sus hijos para que no pierdan contenidos.

Por último hizo énfasis en que los resultados de las pruebas Aprender 2019 marcan que hubo una "desfinanciamiento" de la educación en nuestro país. "Sino le damos recursos a la escuela no vamos a tener soluciones mágicas", cerró.