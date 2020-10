Detienen a "Marianito", un tercer sospechoso por el crimen de la beba en Dock Sud

Un joven de 28 años apodado "Marianito", sindicado como uno de los líderes de las dos grupos que se enfrentaron a los tiros en un hecho que terminó con la muerte de un balazo una beba de cinco meses que estaba en brazos de su madre, se convirtió en las últimas horas en el tercer detenido por el crimen ocurrido en Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda.



Así lo informaron fuentes policiales y judiciales, quienes precisaron que se trata de Mariano Dacosta (28), conocido como "Marianito", cuya detención fue concretada anoche, cerca de las 22.30, por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.



Si bien se habían allanado su casa en la torre 5 del Complejo Habitacional Nicolás Avellaneda, el resultado había sido negativo, por lo que "Marianito" estuvo varias horas prófugo hasta que anoche los detectives dela DDI recibieron la información de que estaba refugiado por la zona de Villa Domínico y allí lo atraparon cuando andaba en bicicleta.



Fernando, tío de Lola Jazmín Montero, la beba asesinada, contó esta mañana en declaraciones a la prensa que, previo a la detención, la tercera por el crimen, "el pibe (por Dacosta) vino a pedir disculpas a la familia y dijo que solo fueron dos tiros".



"Los tres detenidos estuvieron en el enfrentamiento de ayer. No son tan chiquitos los tipos. Ellos tenían armas y, cuando agarrás un arma, sabés lo que vas hacer. Todos ellos tienen antecedentes penales. Ellos ayer mataron a mi sobrina", aclaró el hombre consternado por el crimen.



Sobre cómo fue el hecho, el hombre relató: "Mi cuñada bajaba del sector 'C' de la torre 5 con la bebe en brazos y se tuvo que agachar (por los balazos), pero no alcanzó porque una chica le dice 'la nena está sangrando'. No pudo hacer nada y murió en sus brazos".



El crimen de Lola Jazmín Montero, de cinco meses, fue ayer a las 12.30 en el complejo habitacional Nicolás Avellaneda, sobre la calle Manuel Estévez al 1000 de Dock Sud.



La víctima se encontraba en brazos de su madre, quien había bajado a comprar pan, y fue alcanzada en la cabeza por una bala proveniente de una pelea a tiros entre presuntos barras de Dock Sud y de San Telmo.



Todo indica que el tiroteo de ayer fue una venganza por otro enfrentamiento a balazos que días atrás habían protagonizado los mismos grupos antagónicos.



La beba fue trasladada de urgencia en un patrullero por su padre, José Montero (42), al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde los médicos constataron su muerte a raíz de una herida en el hemisferio izquierdo con estallido de cráneo.



Por el hecho, personal de la comisaría 3ra. de Dock Sud y de la DDI Avellaneda aprehendió ayer a dos jóvenes, identificados por los voceros como Iván Amarilla y Hernán García, ambos mayores de edad, como sospechosos de haber efectuado los disparos, entre ellos el que mató a la beba.



A esos dos detenidos se sumó en las últimas horas "Marianito", y los tres hoy serán indagados por los fiscales Elbio Laborde y Solange Cáceres, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Avellaneda, por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego".