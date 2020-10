Laura Maiztegui, una Leona platense bañada en oro y plata para siempre

Laura Maiztegui tiene el privilegio de ser una de las pocas deportistas platenses en haber ganado durante su carrera una medalla olímpica y un Olimpia de Oro, el mayor reconocimiento que puede recibir un atleta argentino.

Todo esto Laura lo consiguió con la épica actuación del seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 obteniendo la medalla de plata lo que marcó el nacimiento de un sello indiscutido en el deporte nacional: Las Leonas.

Veinte años después de aquel logro histórico del hockey argentino, Laura sigue viviendo en ese lugar entrañable en el mundo que es Manuel B. Gonnet. Es médica veterinaria y mamá de tres hijos: Inés (8 años), Julia (6) y Pedro (3) fruto de su matrimonio con Benjamín Tomaghelli, ligado a La Plata Rugby Club.

Laura -hermana melliza de Verónica, también enrolada en el hockey y como no podía ser de otra manera con el club Santa Bárbara- con sus 42 años rememora con emoción aquella su época vistiendo la camiseta argentina y en particular lo hecho en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

“Luego de haber transcurrido dos décadas, toma una mayor relevancia lo conseguido en Sydney, ya que en ese momento, en medio de toda la vorágine, uno como el resto del grupo no tomó consciencia real de lo que habíamos obtenido para el deporte argentino y en particular para el hockey”, comenta Laura Maiztegui en el comienzo de la charla que mantuvo con este medio.

Más adelante, y al respecto, la Melliza agrega que “con el transcurso del tiempo, hoy una piensa lo importante que significó esa medalla de plata en un Juego Olímpico, ya que el hockey en nuestro país sufrió una transformación absoluta”.

Además, Laura también hace referencia al nacimiento de Las Leonas como una verdadera “revolución” en el aspecto deportivo. “Solamente hay que fijarse lo que ha crecido de manera exponencial el hockey en estos veinte años, ya que ahora se practica en los colegios y hasta en las plazas se puede ver como se juega. Es algo realmente maravilloso”, resalta Maiztegui.

“Desde ese momento, el hockey pasó a ser uno de los deportes más importantes del país dentro del ámbito femenino -sigue diciendo Laura- y para darse cuenta de eso no hay que ir muy lejos. En nuestra ciudad había solamente dos clubes que lo practicaban y hoy tuvo una expansión total. Hasta se creó una Liga Social Platense y en lugares cercanos a nuestra ciudad, como es el caso de Magdalena y otros municipios cuentan con sus equipos de hockey”.

Maiztegui era una de las jugadoras de menor edad de conjunto dirigido técnicamente por Sergio “Cachito” Vigil; salvo la cordobesa Soledad García, que en Sydney tenía apenas 19 años. “Todavía sigo manteniendo contacto con todas las chicas, lo que habla por sí solo de la excelente relación grupal que existía en ese equipo y que fue uno de los factores principales en haber obtenido esa medalla”, rescata Laura.

Al margen de la medalla plateada, Maiztegui guarda una anécdota muy especial de esos Juegos Olímpicos, ya que el 21 de septiembre ese año cumplió 22 años. Al respecto recuerda que “festejé mi cumpleaños en Sydney. Por suerte estaba mi familia y mi hermana melliza Verónica con quien compartí una torta. Justo ese mismo día nos trasmiten que había una mala interpretación del reglamento y en el caso de Argentina no arrastraba los puntos de la fase de grupos a la ronda final. Fue una situación muy frustrante, pero igualmente la pudimos sacar adelante y llegar a jugar la final contra Australia (3 a 1, abajo), que ya era un logro para todas nosotras por el hecho que después de ganarles a Nueva Zelanda (7-1) nos habíamos asegurado una medalla”.

Por lo general en la premiación de cualquier deporte aquel deportista que ocupa ese escalón en el podio se manifiesta con tristeza y cierta grado de desazón algo que no sucedió para nada con Las Leonas, ya que en los videos que se guardan de aquella época se puede ver la alegría de las chicas argentinas al recibir cada una la medalla de plata de parte de un representante de la FIH.

“Lo que sucede que el ser humano, y en particular el argentino, es exitista”, comenta entre risas Laura Maiztegui agregando que “nosotros nos sentíamos felices porque fuimos a Australia con la idea de traernos una medalla, porque el equipo contaba con numerosas jugadoras de real jerarquía. Y ahí estábamos nosotros contentas con nuestra presea; porque a pesar de perder, nos sentíamos ganadoras”, subraya la Melli de Santa Bárbara que en el podio se ubicó entre Mechi Margalot y la arquera suplente Paola Vukojicic en el momento de la premiación.

Maiztegui también recuerda el momento del regreso del equipo nacional a nuestro país tras haberse coronado subcampeón olímpico. “Fue algo impresionante, ya que no podíamos creer la cantidad de gente que había en Ezeiza”, resalta a lo que añade que “en mi caso particular a la altura del arco de Villa Elisa me subieron en la parte trasera de una camioneta de la policía y desde había fuimos hasta Santa Bárbara sonando las sirenas; mientras que en el club me estaba aguardando gran parte de mi familia, mis abuelos y muchísimas personas. Un grato momento, difícil de olvidar”.

A fines de ese año, en la entrega de los Premios Olimpia -la máxima fiesta del deporte nacional-, el Círculo de Periodista hizo una excepción con Las Leonas por lo que estatuilla dorada se entregó a un equipo. Por este motivo, Maiztegui es hasta ahora la única deportista platense en ser reconocida con ese galardón.

Maiztegui continúa ligada al hockey. Si bien por la pandemia de Covid-19 se encuentra la actividad momentáneamente suspendida integra el equipo de Segunda Damas de Santa Bárbara con sus amigas del club de toda la vida. “Es como una terapia, aunque la categoría cada vez está más competitiva. Es una lástima que este año no hemos podido jugar por el tema del Coronavirus”, dice la Melli. También ha entrenado categorías menores de la institución como así también ha colaborado con la Municipalidad de Magdalena en la formación de jugadoras de la zona.