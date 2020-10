¡Qué impresión! Cande Tinelli se tatuó una enorme araña en la cabeza

La obsesión de Cande Tinelli por los tatuajes parece no tener límites, pues la hija de Marcelo Tinelli tiene casi todo su cuerpo estampado con originales diseños en tinta negra. Según ella misma cuenta, cada tatuaje tiene un significado especial. Lo cierto es que el cuerpo de Cande se convirtió, prácticamente, en una ecléctica obra de arte. No conforme con todos los diseños que lucía hasta ahora, la hija del conductor fue por más y decidió hacerse un tatuaje una zona del cuerpo que tenía casi virgen. Y, claro, lo compartió en sus redes sociales.

La joven cantante se rapó un lateral de su cabeza con un claro objetivo: hacerse una impactante araña, que en las últimas horas compartió en su cuenta de Instagram, asombrando a sus fieles seguidores (tiene más de cuatro millones solo en esa red social).

"Incy Wincy (araña)", escribió la hija de Marcelo Tinelli en el posteo que hizo en su red social, mostrando con felicidad su nuevo diseño, jugando con el nombre de la canción infantil de La Granja de Zenón. El posteo de la influencer ya suma casi dos mil mensajes, algunos felicitándola y otros criticando la decisión sobre su nuevo tatuaje. "Llamar la atención'" escribió un seguidor. Y la hija de Tinelli le respondió: "La verdad que no. me gustan los tatuajes como verás, y me seguiré tatuando. Espero no llamar más tu atención. Disculpame".

Otra usuaria también fue poco tierna en su mensaje y escribió: "Horroroso, qué tiene en la cabeza, adentro?". Y Cande, con ironía y humor, le contestó: "Aire".

Este no es el primer tatuaje que Cande Tinelli ubica en la zona de su cabeza y en su cara. Ya tiene grabado en su piel un Hello Kitty, un corazón, un ramita con hojas y la palabra "Ángel". En la oreja, ya tenía tatuada una telaraña.