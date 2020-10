Ronnie Arias, radicado en Uruguay: "El uruguayo labura, el argentino se tira un pedo y espera a alguien para que se lo sople"

Ronnie Arias está radicado en Uruguay, más precisamente en la ciudad Colonia del Sacramento junto a su pareja Pablo, y hasta ya tiene la ciudadanía. "Encontré mi lugar en el mundo", aseguró este fin de semana en diálogo con un medio charrúa.

“El que quiere venir a hacerse a la América, éste no es el lugar", advirtió el conductor argentino de 58 años, quien agregó: "No es joda: acá hay que trabajar. El uruguayo está acostumbrado a laburar. El argentino está acostumbrado a que se tira un pedo y espera a alguien para que se lo sople”.

Ronnie aseguró que en Uruguay es “una especie de celebrity de segunda línea”, a diferencia de lo que le pasaba en la Argentina. “Voy al supermercado de barbijo y la gente me reconoce. En el colectivo veo que se pasan mi foto para mostrar con quién están. Eso me hace sentir satisfecho de que construí una carrera interesante. Ese tipo de cosas son como parches de nicotina”, dijo en una entrevista con El País.

Ante la consulta de si extraña ser una "celebrity de primera línea", respondió que no. “Eso de que en Uruguay no hay estrellas, salvo Natalia Oreiro, me sorprende positivamente. Nadie cag… más abajo ni más arriba que nadie. En Argentina la gente se olvida de eso", añadió.

"El star system argentino es muy pedorro y muy creído. Y ya no quedan figuras. Mirá lo que pasa con Ángel De Brito, por ejemplo. Lo que hace como conductor del Cantando es horrible. ¡Horrible! Lo que tiene de genial él es cómo pregunta y cómo maneja a las minas esas de su otro programa. Pero no sirve para un gran show”, precisó.

Por último, también habló de su pésima relación con Ernestina Pais, con quien compartió "Mañanas Informales". "¿Qué tan mal la pasó? “¿Del 1 al 10? ¡9,5! Eran ‘Mañanas Infernales’. Engordé 15 kilos. Llegaba a las 8 de la mañana y me ponía a tomar fernet. Ernestina pensó que me iba a poder manejar y que yo iba a pasar a ser un personaje como El Payaso Mala Onda. Me decía: ‘Hablá de moda que es de lo único que sabés’", recordó.

"Yo puedo manejar la política, lo policial... El problema fue que se murió Jorge (Guinzburg), que era el que tenía los roles definidos. Era toda una situación de mierda. Uno no elige a sus compañeros, salvo que sea (Marcelo) Tinelli o Susana (Giménez)”, cerró.