Diego contra todos: quisieron que no tome y los echó de su casa

Diego Maradona llegará a las 6 décadas el viernes y si bien el primer festejo por el cumpleaños del Diez será estar como DT en el banco del Lobo en el Bosque (cuando Gimnasia debute en el torneo ante Patronato) sus allegados planeaban una celebración íntima con la presencia de todos sus hijos... cuando ardió Troya.

El fin de semana pasado, Diego celebraba el Día de la Madre con sus hijas Gianinna (de visita) y Jana (que está en el hogar más asiduamente), su ex Verónica Ojeda con su hijo Dieguito Fernando y los colaboradores habituales del entrenador. El conflicto estalló cuando Maradona -de acuerdo a lo que dijeron los presentes- quiso tomar una copita de vino y varios pretendieron evitar la ingesta. Eso enojó mucho al Diez, que discutió y terminó “echándolos a todos de ahí”.

Gianinna le habría reprochado a su padre sus deseos de tomar alcohol y le pidió que no lo hiciera “por su salud”. A él no le gustó nada ese planteo, se indignó y se cansó de que todos opinen sobre lo que él debía tomar o no, siendo el dueño de la casa. “Tengo 60 años y hago lo que quiero”, fue el alegato del Diez, que se ofuscó tanto que les dijo que no quería ninguna fiesta de cumpleaños y que estaba “harto” de que todo el mundo se meta en su vida.

Al parecer, Gianinna se fue dando un portazo, Verónica hizo lo mismo pero de manera más cordial y Jana se quedó en la casa. Las tres mujeres están últimamente casi instaladas en la vivienda, pero no se llevan nada bien: Gianinna no le dirige la palabra a Ojeda, que sí se lleva bien con Jana.

Es que “Maradona no tiene problemas con la bebida”, afirman algunas personas de su cercanía, pese a las declaraciones que en junio pasado había dado Leopoldo Luque, su neurocirujano de cabecera: “Diego está limpio de cocaína, pero tiene momentos de excesos de alcohol”. Acusaciones que se suman a la de Dalma y Gianinna, que dicen que su entorno de tenerlo “secuestrado” y bajo una especie de “abducción intelectual”.