Supermercados y materiales de construcción: aumentos e incertidumbre por el desabastecimiento

En medio de un mercado cambiario con turbulencias, en el pulso del día a día los consumidores no advierten de momento un faltante de productos en góndolas. Y tampoco lo han hecho hasta ahora los comerciantes, aunque sí presumen que podrían sufrirlo durante los próximos días, sobre todo, en algunos productos de los denominados básicos como el aceite y la yerba.

Lo que sí notan los consumidores según una encuesta realizada por este medio es el incremento de precios y una inflación que no para de subir. Hoy por hoy las góndolas exhiben productos básicos con un 10% de aumento aproximadamente.

Matías es dueño de un mercadito céntrico y contó que de momento no tuvo faltante de mercadería, aunque sí enfrenta la incertidumbre que se presenta cada vez que se incrementa la inflación y que fluctúa el dólar: “Esta semana no tuve desabastecimiento, se comenta un poco sobre el faltante de aceite, harina y yerba, que es lo que generalmente los abastecedores se guardan cuando aumenta el dólar. En estos casos te venden un poco menos pero por el momento no pasó. Veremos qué pasa la semana siguiente”, sostuvo y explicó que “cuando suceden estas cosas, el mayorista dice que su proveedor no le manda, pero eso nunca se sabe si es que se guardan o realmente es un problema de la planta de producción”.

“En cuanto a los precios, manifestó que se incrementaron un 10% en lo que es cerveza, lácteos y está difícil porque no hay muchas ventas y una compra mínima se hace un monto importante”. Y ante este aumentó,a seguró que “las segunda marcas están más firmes y se venden más”

En sintonía con lo que comentó Matías se manifestaron algunos consumidores consultados por este diario. De momento no notaron faltantes en góndola pero sí un sacudón en los precios: “No he notado desabastecimiento de productos, sí noté que los productos aumentaron un poco. Más o menos un 10%”, dijo Ernesto.

Ángela coincidió en que no notó faltantes es góndola y también en que los precios subieron: “Vengo una vez al mes, los precios aumentaron. Yo en julio compraba un carro lleno con 1800 pesos y hoy llevo el carrito pero no como la vez pasada. Tuve la suerte de enganchar algunas promociones”

En el caso de otra vecina, que contó que ingresó de pasada al supermercado para comprar leche, notó una diferencia importante con un comercio de barrio en cuanto al costo: “Entré a llevarme leche, la noté barata porque la venía pagando 70 pesos y acá la encontré a 55. hay que caminar mucho para buscar precios, camino mucho para buscar”.

Materiales de construcción: faltantes y aumentos importantes

En lo que respecta al rubro de la construcción, debido a varios factores, se produjo en este último tiempo un importante faltante de insumos, que a la vez influye en la confección de los costos que a su vez provienen de especulaciones del sector. Esa cadena desemboca en un diagnóstico complejo que desvirtúa los precios.

A mediados de octubre, la Cámara de la Construcción (Camarco) advirtió problemas de abastecimiento en los materiales, sobre todo para cubrir la demanda minorista.

Las razones fueron varias: aumentó la demanda, ya que estos bienes, medidos en dólares, están en valores históricamente bajos; hay faltantes por las limitaciones a la producción que impone la pandemia de Covid 19, y hay mucha incertidumbre entre los distribuidores sobre el costo de reposición, por la especulación que genera la expectativa de una posible devaluación. Un cóctel explosivo que lleva al descontrol.

Consultado por este medio, Iván Raidán, dueño de una herrería de obra, comentó que “nosotros tuvimos problemas con la entrega de hierro cuadrado, que recién hoy pudimos recibir después de mucho tiempo, y tenemos actualmente faltante de planchuelas perforadas y caños estructurales como 70/30. Respecto a lo que es chapa tampoco se consiguen las lisas, que son las que habitualmente usamos para puertas y portones”.

Ante esto, en el taller familiar al cual pertenece, se las ingenian para poder seguir trabajando: “Ante la falta de planchuelas tenemos que apelar al ingenio para poder entregar rejas, a veces desarmando cosas que hay en el taller y otras veces acudiendo a diseños que solamente lleven hierro cuadrado. Es complejo el tema”.

Respecto a precios, confió que la variable fue feroz, ya que hace dos meses “pagué una chapa 4.500 pesos y hoy día cuesta el doble. Y ahí también juega la especulación, ya que los pocos proveedores que te venden son los fijadores del precio”.

Por su parte, Roberto, encargado de un corralón confió que el aumento de algunos materiales rondó el 10% en el último mes y en concordancia con lo explicado por Iván, admitió que en lo que respecta al hierro hay un faltante importante.

“El ladrillo se produce menos desde que comenzó la pandemia y por tanto la entrega es menos y en el hierro el tema está muy complicado. Los proveedores entregan lo que tienen y no lo que pedís y el precio cambia casi constantemente. Por ejemplo, el cemento, desde el 22 de septiembre al 22 de octubre, aumentó un 10,3 por ciento”.

Aunque dejó en claro que el proveedor que cuenta con el material, si no es que lo guarda, termina siendo el formador del precio: “Está la cuestión de cuando un proveedor tiene poco porque tampoco recibe te mata. La verdad es que cuando sucede esto, no hay precio”.

Cabe señalar que según las cifras oficiales informadas por el Indec el pasado 16 de octubre, los materiales con mayores alzas desde mayoristas fueron los ladrillos y otros productos cerámicos, con 11,7 por ciento de suba, Áridos (arena, piedras y tosca), con 9,1 por ciento; Aberturas metálicas y rejas, con 8,7 por ciento; Caños y accesorios de hierro, con 8,7 por ciento; Maderas en bruto y para techos y pisos, con 8,2 por ciento; Productos plásticos, con 7,7 por ciento; Cables y conductores de media y baja tensión, con 6,8 por ciento y Artículos sanitarios de loza, con 6 por ciento.