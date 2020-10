La policía ayudó a entrar comida al campo de los Etchevehere: 17 usurpadores dejaron el predio

Mientras hoy el propio Luis Etchevehere dio a conocer en sus redes sociales que unos 17 usurpadores del campo de su familia, ubicado en La Paz, Entre Ríos, dejaban el predio, también en las últimas horas se conoció un video en el que la policía ayudaba a ingresar alimentos para los militantes de Grabois.

Esta mañana, el ex funcionario en el gobierno de Mauricio Macri utilizó las redes sociales para denunciar que "a las 5,30 AM, 6 autos llenos de usurpadores dejan la toma y no regresan más. Nuestros vecinos nos dicen que la combi blanca AE 189 DK anda por Santa Elena y La Paz hace un mes. Ya nos venían espiando".

Por otro lado, anoche también se expresó en Twitter para dar cuenta de que "los usurpadores recibieron el delivery del súper!. Agua mineral, leche en polvo, acelga, mermelada, queso Port Salut sin sal. A la leche fresca la roban del tambo". De esta forma, publicó una foto en la que se ve un "pasamanos" de agentes ingresando los alimentos al predio tomado.

Cabe destacar que ayer organizaciones sociales y gremiales se movilizaron en esa provincia y en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo, en “apoyo a Dolores Etchevehere”, en medio del conflicto jurídico. Grabois fue el único orador en el acto y advirtió que seguirá adelante con el enfrentamiento con el ex ministro de Agricultura Luis Etchevehere. “No nos van a quebrar, no le tenemos miedo y vamos a seguir dando la batalla”, aseguró.

Las marchas se llevaron adelante en apoyo además del Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica para la cual Dolores Etchevehere dijo que cedió el terreno que le disputa a sus hermanos, aunque habría quedado afuera de la sociedad familiar en el 2018. Grabois, que patrocina a la mujer en el litigio, expresó que la iniciativa agroecológica busca que “la tierra sea de quien la trabaja, en una patria que es la herencia común de los criollos, migrantes y pueblos originarios, y no de una minoría que, por la violencia y corrupción, se queda con todo frente a la genuflexión del Estado”.

Además, Grabois definió a Luis Miguel Etchevehere como “mafioso”, “corrupto” y un “usurpador profesional”, y señaló que, durante su gestión como ministro del Gobierno de Mauricio Macri, “aplastó a los campesinos, chacareros y pequeños productores”. En Entre Ríos, en tanto, unos 500 militantes brindaron su apoyo a la mujer a través de una caravana de autos y camioneros con la consigna “Dolores no se vende”. La manifestación pacífica no pudo llegar hasta la finca, donde se encuentra Dolores Etchevehere, debido a que la policía local montó un operativo con más de 160 efectivos, camiones, colectivos y motos de la fuerza, y cortó el tránsito a unos 300 metros del lugar para evitar enfrentamientos con los ruralistas apostados allí.