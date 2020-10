El Gobierno obtuvo financiamiento por $254.672 millones a través de bono atado al dólar y otros títulos

El Ministerio de Economía obtuvo hoy financiamiento por un monto total de $254.671 millones a través de la colocación de un bono en pesos atado a la variación del dólar, en el que obtuvo un equivalente a US$ 1.660 millones, y otros cuatro títulos de distintas características.



De este modo, a lo largo octubre el Gobierno nacional "obtuvo fondos por $ 420.583 millones que permiten finalizar el mes con un financiamiento neto positivo aproximado de $ 250.000 millones, lo que representa un ratio de refinanciamiento de vencimientos (roll-over) del 246%, el mayor del año", destacó esta tarde en un comunicado el Palacio de Hacienda.



Este resultado evidencia, además, "el sostenido y creciente nivel de refinanciamiento de los instrumentos de deuda pública", subrayó la cartera que conduce Martín Guzmán.



La atención de los mercados estuvo puesta en el bono atado a la variación del dólar -dólar linked- con vencimiento el 29 de abril del 2022, que se colocó a una cotización de $ 78,20 por cada unidad de la divisa estadounidense y que obtuvo ofertas por un monto total de $ 129.804 millones.



Además, en la misma licitación, el Ministerio de Economía obtuvo otros $ 124.868 millones a través de la colocación de cuatro títulos en pesos.



De esta última tanda, la más importante fue la colocación de $ 66.559 millones a través de Letras del Tesoro ajustadas por CER (inflación) a descuento, con vencimiento el 4 de diciembre próximo.



El interés de los inversores en la operación, que tuvo como principal objetivo quitar presión al mercado cambiario, se reflejó en las 1.912 ofertas presentadas a la Secretaría de Finanzas.



Del total de ofertas, las autoridades del Palacio de Hacienda adjudicaron $ 254.671 millones al sumar los resultados de los cinco títulos colocados hoy.



Este último monto es sensiblemente mayor respecto a los vencimientos previstos para la semana en curso por $ 108.700 millones correspondientes a pagos de amortización e intereses de distintos instrumentos de mercado.



Este mayor nivel de colocación de deuda "reducirá la asistencia monetaria brindada por el Banco Central ( BCRA) en el marco de la pandemia, avanzando hacia una composición de financiamiento consistente con los objetivos de convergencia y estabilidad macroeconómica", subrayó el Ministerio de Economía.



Para dar una muestra de mayor solvencia fiscal, el Palacio de Hacienda anunció que "el Tesoro Nacional efectuará durante esta semana un pedido de cancelación anticipada de Adelantos Transitorios (ATs) del Banco Central (BCRA) por $ 100.000 millones, que se suman a las cancelaciones ya efectuadas en octubre por cerca de $ 26.000 millones".



Al respecto, el economista Matías Rajnerman, de Ecolatina, dijo a Telam que "el hecho de devolver adelantos al Banco Central es una buena señal".



No obstante, Rajnerman señaló que en las operaciones de bonos atados al CER los inversores siguieron "apostando fuerte al corto plazo" en detrimento de las opciones con vencimiento el año próximo.



El especialista también remarcó que el bono dólar linked -que se abonará el 29 de abril de 2022 en base a la cotización del dólar de ese día- superó ligeramente a los títulos nominados de manera directa en moneda local y con mecanismos de ajustes en base a la evolución de la inflación.



El viernes pasado, casi a la par con el anuncio de la licitación que se concretó hoy, el ministro Guzmán señaló que "tenemos una brecha cambiaria muy elevada pero también tenemos superávit comercial, no hay pagos de deuda externa, y a pesar de lo que se dice hay 41.000 millones de dólares de reservas".



"Esa brecha genera expectativa de devaluación que no se condice con el frente externo. Tenemos los instrumentos para continuar la política cambiaria que llevamos adelante y no tener que hacer una devaluación", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda en diversos contactos que mantuvo con radios y canales de televisión.



Este situación se disparó luego de que la brecha entre el dólar oficial y sus cotizaciones en el mercado bursátil (CCL y MEP) llegara a superar el 120%.



Hoy el dólar contado con liquidación (CCL) registró una contracción de 1,5%, a $162,60, con lo que acumuló la tercer rueda consecutivas en baja.



De esta forma, desde el jueves pasado, el tipo de cambio implícito empleado en el mercado accionario marcó una caída de 18,45 pesos, equivalente a un descenso de 10,19%.



En base a la cotización de cierre de la jornada, la brecha entre el dólar oficial y el CCL es de 93,82%, mientras que con el dólar blue -que hoy marcó un retroceso de nueve pesos, a $181 por unidad- es de 115,75%.