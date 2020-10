Francia vuelve al confinamiento total desde el viernes

Alemania y Francia se preparaban hoy para volver a confinarse ante una brutal segunda ola de coronavirus que amenaza con un colapso sanitario y que bate récords día tras día en una Europa exhausta tras meses de combate contra un enemigo cada vez más fuerte y más dañino, mientras el mundo superaba la barrera de los 44 millones de contagios y 1,17 millones de decesos.



En las últimas 24 horas, a nivel global se reportaron 402.268 nuevos contagios de Covid-19 y 6.618 decesos, de acuerdo al reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, en base a datos del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).



Por regiones, América detectó 142.021 nuevos infectados en el último día, de los cuales 75.129 pertenecen a Estados Unidos, mientras que Europa sumó 166.117 y los restantes 94.130 casos se distribuyeron entre África, Oceanía y Asia.



En cantidad de defunciones, América registró 3.024, luego de que Estados Unidos sumaba 988 durante la última jornada, mientras que Europa contabilizó 2.012 y el resto del mundo 1.582, con casi un tercio de ellos concentrados en India.



India, que además informó 43.893 contagios en la víspera, celebró hoy elecciones regionales en el estado norteño de Bihar, en medio de un importante aunque insuficiente dispositivo sanitario para evitar contagios masivos de coronavirus en un estado con 125 millones de habitantes.



La campaña frenética de la mayor votación en el mundo desde que estalló la pandemia de Covid-19 hizo olvidar el distanciamiento social en los actos que congregaron a decenas de miles de personas y donde casi no se veían mascarillas.



En paralelo, la región de Latinoamérica y el Caribe registró 66.892 nuevos casos en la víspera y si bien la cifra indica un incremento del 4% comparado con los totales reportados hace siete días, el epicentro de la pandemia se ubica ahora en Europa, que atraviesa la segunda ola de contagios y se encamina a un triste invierno de restricciones.



El continente representa por segunda semana consecutiva la mayor proporción de nuevas infecciones, con más de 1,3 millones de casos o alrededor del 46% del total mundial, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



En ese contexto, el presidente de la Unión Europea, Charles Michel, instó hoy a las 27 naciones del bloque a introducir reglas comunes en medios de récords de contagios de la Covid-19 en varios países, una solicitud respaldada también por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



"Si cada uno pone en marcha su propia estrategia nacional de pruebas sin coordinación a nivel europeo, sin reconocimiento mutuo, entonces nos encontraremos de nuevo en las batallas del pasado", declaró a la radio francesa RTL.



Al menos, algunas naciones parecieron haberse puesto de acuerdo.



La canciller alemana Angela Merkel anunció hoy estrictas restricciones de contacto para los ciudadanos y un cierre generalizado de todas las actividades de ocio en un intento por neutralizar la propagación de contagios, tras informar 14.964 casos de coronavirus en 24 horas, casi el doble de los registrados el miércoles pasado, informó la agencia DPA.



Las medidas que se aplicarán desde el próximo lunes, pero que excluirán escuelas, jardines de infantes y comercios esenciales que operarán con máximos resguardos, durarán al menos hasta finales de noviembre y contemplan sanciones para quienes las violen.



El mismo panorama se replicó hoy en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron anunció el segundo confinamiento general del país en lo que va de la pandemia, luego del empleado durante marzo y abril pasados, tras informar que la ocupación hospitalaria alcanza el 60% de las instalaciones a nivel nacional.



La nueva medida, que entrará en vigor el viernes próximo y que permitirá que la gente circule solo para ir a trabajar, recibir tratamiento o urgencias, mantendrá habilitados los servicios públicos y, al igual que en Alemania, las escuelas.



Por el mismo camino se encolumna República Checa, que se prepara para entrar esta noche en un toque de queda y restringir la apertura de los comercios los domingos, entre las medidas recientemente adoptadas.



Las autoridades sanitarias del país elogiado por su rápida y eficaz respuesta a la primera ola de la pandemia reportaron hoy un récord de 15.663 casos nuevos en la víspera, lo que la ubica como la nación europea con mayor número de casos per capital.



En España, el presidente Pedro Sánchez propuso hoy prorrogar el estado de alarma por la pandemia por seis meses, pero con el compromiso de levantarlo en cuatro si la situación mejora, mientras que el opositor Partido Popular ofreció apoyar la prórroga pero solo por 60 días.



Suiza, por su parte, alertó anoche que corre riesgo de quedarse sin camas de hospital en 15 días y de terapia intensiva dentro de 11 días, tras registrar 8.616 contagios por coronavirus en la víspera, por lo que el total desde el inicio de la pandemia supera los 135.000 casos y suma 2.158 muertes, informó la cadena de noticias CNN.



Entretanto, Grecia, que mantiene cuatro regiones del país bajo confinamiento, informó que en la última jornada se detectaron 1.547 contagios por la Covid-19 y 10 defunciones.



El récord de Polonia se da en medio de movilizaciones masivas contra un nuevo fallo antiaborto. En las últimas 24 horas el país reportó 18.820 enfermos y 236 decesos en el último día, lo que lo eleva los totales acumulados a 299.049 y 4.849, respectivamente.



En Rumania, donde la capital, Bucarest, y otros cinco condados permanecen en zona roja, se contabilizaron 5.343 infectados y 107 muertes, mientras que el número de personas internadas en cuidados intensivos también marcó un máximo, con 861.



Eslovenia, el país de 2 millones de habitantes, registró 2.605 casos, con casi el 35% de positivo en los testeos, y seis decesos en la víspera, informaron los funcionarios de Salud, mientras que el ministro de Salud croata, Vili Beros, advirtió que no podía descartar un "colapso" del sistema sanitario luego de notificar 2.378 contagios y 23 muertes.