Niegan a Trump la asistencia del Departamento de Justicia

Un juez federal de Estados Unidos invalidó ayer que el presidente Donald Trump recurra al Departamento de Justicia para defenderse de las acusaciones de difamación de una mujer, que en noviembre de 2019 había denunciado unos supuestos abusos sexuales ocurridos a mediados de la década de los noventa.

Una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses y cuyos sondeos ubican a Trump con desventaja de su rival demócrata Joe Biden, la Justicia dictaminó que los comentarios por los que el presidente enfrenta una demanda por difamación no entran en el ámbito de sus funciones.

El juez federal de Manhattan Lewis Kaplan manifestó que el presidente estadounidense, jefe del Poder Ejecutivo, no es “un empleado del gobierno”, e incluso si lo fuera “sus supuestas declaraciones difamatorias sobre la Sra. Carroll no entrarían en el ámbito de su empleo”.

“Sus comentarios se relacionan con una presunta agresión sexual que se remonta a décadas antes de su llegada al poder y los cargos no tienen conexión con los asuntos oficiales de Estados Unidos”, señaló Kaplan.

En noviembre de 2019, la columnista E. Jean Carroll, de 76 años, acusó en una corte estatal de Nueva York a Trump de difamarla por calificar de “absoluta mentira” sus afirmaciones de que la había violado en el probador de unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los noventa.

La periodista lo denunció luego de que en junio del mismo año, el mandatario sostuviera que ese encuentro nunca había ocurrido y agregara: “Ella no es mi tipo”.

Desde entonces y pese a los esfuerzos de uno de los abogados de Trump, Marc Kasowitz, para que la causa sea desestimada, siguió su curso.

En septiembre pasado el Departamento de Justicia solicitó tomar el lugar de Kasowitz alegando que “el presidente actuaba en el marco de su función” cuando hizo las declaraciones, un argumento considerado “chocante” por la defensa y ahora rechazado por la Justicia Federal de eses país.

“Cuando hablé públicamente para decir lo que me había hecho Donald Trump en el probador de una tienda, hablé en contra de un individuo. Cuando Donald Trump me trató de mentirosa (...) , no estaba hablando como presidente de Estados Unidos”, dijo la columnista en un comunicado. (TÉLAM)