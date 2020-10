Propietarios no residentes en Mar del Plata: cómo es el trámite para ingresar desde el domingo

Los dueños de inmuebles en Mar del Plata que no sean residentes y quieran ingresar a la ciudad a partir del próximo domingo tendrán que pedir un permiso ante el Municipio de General Pueyrredón y completar una declaración jurada sobre su estado de salud, que serán solicitados en los retenes de acceso informó hoy la comuna.



El trámite para obtener esta autorización deberá completarse a través de la web oficial del Municipio (pnr.mardelplata.gob.ar), y será verificado mediante una aplicación por los agentes que estén apostados en los controles.



Las autoridades locales comunicaron este requisito, de cara a la entrada en vigencia de la disposición provincial que habilitó desde el 1 de noviembre el acceso a ciudades turísticas por parte propietarios que no sean residentes.



"Solo podrán ingresar los titulares de inmuebles en General Pueyrredón o los que demuestren cuál es la relación que los une con el titular, a quienes se le requerirán una serie de datos para que puedan decir cuál es su relación con el inmueble", sostuvo en ese sentido el secretario de Gobierno local, Santiago Bonifatti.



Además, ejemplificó que en caso de que quien ingrese sea titular del inmueble, "el permiso va a ser automático", y si no se trata de su propietario, "pero tiene alguna representación, como el caso de que el inmueble esté a nombre de un sociedad, va a poder adjuntar la documentación necesaria".



"Nuestra prioridad es la salud de los marplatenses y es por ello que quienes deseen ingresar al partido deberán completar, en todos los casos y sin excepción, una declaración jurada referida al estado de salud", aseguró además Bonifatti.



En cuanto a los plazos de estos trámites, indicó que "una vez completados los datos, se envía el formulario, y si está todo correcto se envía la autorización por correo electrónico durante el transcurso del día", mientras que en el caso de aquellos que deban adjuntar documentación, el plazo para que les llegue la autorización será de 72 horas.



La información solicitada incluye la ruta y fecha prevista de ingreso al distrito, datos de la propiedad y de su titular, e información sobre la procedencia del solicitante y la cantidad de acompañantes.



A su vez, quien pida al permiso debe garantizar con carácter de declaración jurada que "todas las personas por las que se envía la solicitud de autorización no poseen síntomas de coronavirus y cuentan con el permiso de circulación nacional de la aplicación Cuidar".



Bonifatti precisó además que los agentes municipales ubicados en los retenes de acceso a Mar del Plata y Batán, "tendrán una aplicación que les permitirá escanear el DNI del ingresante para ver si ha pedido o no el permiso".