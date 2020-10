Chau amor: Alex Caniggia se separó de su novia, la que lo hizo hincha de Estudiantes

Alex Caniggia se separó de su novia platense, Macarena Herrera: la noticia tomó a todos por sorpresa, teniendo en cuenta que, a pesar de los repetidos escándalos y polémicas frases del hijo de Claudio y hermano de Charlotte, la pareja lleva dos años afianzada, al punto de que incluso convivían en un barrio cerrado de nuestra ciudad.

Sin embargo, parece que en el último tiempo la relación se fue desdibujando, y recientemente Macarena comenzó a dejar algunos mensajes que dejaban en claro el final. “Me hace bien haber cortado tan bien, pero me hace verg... saber que va a sufrir por mi culpa”, escribió en Twitter con el emoji de un corazón roto. “¿Cortaron?”, le consultó una seguidora. Macarena le respondió: “Sí, pero es lo mejor para ambos”.

Además, típico de pareja moderna, Herrera aseguró que con el hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia seguirán en contacto por el perro de ambos: “Vamos a compartir la tenencia de Louis. De lunes a viernes conmigo, y de viernes a lunes con Barney”.

Macarena es hija de un hincha caracterizado de Estudiantes de La Plata, la hija del ex número dos de la barra, Rubén “Tucumano” Herrera, quien fue detenido por la causa del ex juez César Melazo. Y fue ella la responsable de que el hijo del ex delantero se pusiera la del Pincha para alentar al equipo albirrojo en el último clásico, justo, para colmo, cuando debido a la presencia de Diego Maradona en el banco del Lobo Claudio Caniggia, enemistado con su hijo, visitaba seguido al equipo tripero.

Sin embargo, en reciente diálogo con EL DIA, Alex dijo que su pelea con papá Claudio nada tenía que ver con las gastadas que subió a Instagram tras el clásico con la casaca del León. “Para nada, mi novia es de La Plata, así que me hice re Pincha. Vamos el Pincha. El otro equipo es barat, es la definición de lo barat, Estudiantes es la high society”, lanzó entonces.